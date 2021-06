Chia sẻ với công an viên bị thương khi bắt cướp

Tại nhà anh Đỗ Thành Hưng, Bí thư Tỉnh đoàn Trần Quốc Duy đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh Hưng và động viên gia đình cố gắng khắc phục khó khăn để lo điều trị cho anh Hưng.

Công an viên trẻ Đỗ Thành Hưng bị trọng thương khi truy đuổi nghi can cướp tài sản ẢNH: HOÀNG GIÁP

Hiện tại, anh Hưng đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Bí thư Tỉnh đoàn cũng đã biểu dương tinh thần dũng cảm đấu tranh tội phạm của anh Hưng và vận động doanh nghiệp hỗ trợ một phần kinh phí để giúp gia đình có điều kiện lo tiền viện phí cho anh Hưng.

Vợ và 2 con nhỏ do dịch bệnh Covid-19 không thể lên thăm cũng như chăm sóc cho chồng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Chị Trương Thị Hiền (vợ anh Hưng) cho biết: Hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhà có 2 con nhỏ nên mình cũng không thể đi làm. Anh Hưng là lao động chính trong nhà, ngoài mức lương trợ cấp công an viên được hơn 1 triệu/ tháng thì những khi rảnh rỗi anh cũng đi lắp điện, nước cho người ta, ai kêu gì làm đó. Bán đồ điện nước cũng chậm. Giờ anh bị tai nạn như vậy khiến cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn.

Bí thư tỉnh đoàn Bình Phước Trần Quốc Duy động viên gia đình vượt qua khó khăn ẢNH: HOÀNG GIÁP

“sự động viên, hỗ trợ của đoàn thanh niên, các mạnh thường quân góp phần giúp cho gia đình có chi phí điều trị cho anh Hưng sớm hồi phục”, chị Hiền chia sẻ.

Trước đó, như tin Thanh Niên đã đưa: Nhận được tin báo 2 nghi can gây ra vụ cướp tài sản đang lẩn trốn trên địa bàn xã Thuận Lợi. Chiều 7.6, Công an H.Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) phối hợp với Công an xã Thuận Lợi đã tổ chức vây bắt 2 nghi can này. Do truy đuổi với tốc độ cao, anh Hưng đã bị 1 nghi can ép xe khiến anh Hưng bị tông vào giải phân cách trên đường ĐT.741 và bị thương nặng.

Chiến sĩ công an trẻ bế con của đồng đội bị trọng thương khi truy đuổi nghi can cướp tài sản ẢNH: HOÀNG GIÁP

Anh Hưng được mọi người đưa đi cấp cứu ở BV Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng đa chấn thương. Theo kết quả từ bệnh viện, anh Hưng bị gãy xương vai, xương chậu, vỡ bàng quang, tràn dịch màng phổi, vỡ sụn chậu. Hành động truy bắt cướp của anh Hưng được mọi người tuyên dương.