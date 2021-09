Chiến sĩ công an mang trung thu đến trẻ em nghèo trong dịch Covid-19

Tại trụ sở Công an P.Long Hòa (Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) khi đồng hồ điểm 11 giờ trưa, các chiến sĩ công an trẻ lại tranh thủ thời gian rảnh rỗi ít ỏi để xếp hàng trăm lồng đèn giấy tặng trẻ em nghèo đón trung thu

Những lồng đèn con cá, bướm… đẹp mắt từ đôi tay khéo léo của các chiến sĩ công an trẻ

Trung úy Nguyễn Duy Anh (27 tuổi), cán bộ Tổ phòng chống tội phạm, Công an P.Long Hòa, cho biết chương trình này được anh cùng đồng đội tại cơ quan góp sức để thực hiện với tổng cộng 200 phần quà, gồm lồng đèn giấy, bánh in, bánh trung thu…

Tranh thủ những giờ xuống ca trực hoặc đêm khuya không đi trực chốt, các anh em trong đơn vị lại ngồi xếp từng lồng đèn và tập kết quà. Những lồng đèn con cá, bướm…lần lượt hoàn thiện thật đẹp mắt. Ai nấy đều mong muốn được gửi tình yêu thương đến các em nhỏ chịu nhiều thiệt thòi, khó khăn do dịch Covid-19

"Trong mùa dịch Covid -19, việc đi lại, vui chơi của các em nhỏ gặp nhiều khó khăn, nhất là trẻ em nghèo. Vì vậy, chúng tôi chung tay đóng góp và vận động thêm nhà hảo tâm để mang đến những món quà yêu thương, góp phần cho các em được hưởng không khí trung thu vui vẻ, an toàn”, trung úy Duy Anh nói.

200 phần quà trung thu gồm lồng đèn và bánh sẽ được các chiến sĩ Công an P.Long Hòa phát tặng trẻ em nghèo

Vừa xếp lồng đèn con bướm hồng hoàn thiện, thượng úy Nguyễn Quốc Hùng, tươi cười nói: "Sau khi nhận được quà tài trợ thì đoàn thanh niên công an phường đã huy động lực lượng phân quà, xếp lồng đèn để chuẩn bị trao ngay ngày trung thu. Hằng ngày, anh em tranh thủ làm và ai cũng thấy vui vì đem niềm vui đến các em nhỏ trong tết trung thu ngay dịch dịch Covid-19”.

Việc phát quà được chia thành 2 đợt, mỗi đợt 100 phần, vào ngày 19 và 20.9. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, các chiến sĩ công an sẽ chạy xe đi trao tận nhà cho các em trên địa bàn P.Long Hòa.

Thiếu tá Trần Quốc Truyền, Trưởng công an P.Long Hòa, cho biết: "Bên cạnh nhiệm vụ đảm bảo an ninh và phòng chống dịch Covid-19 thì lực lượng công an phường vẫn chăm lo đời sống bà con gặp khó khăn trong mùa dịch như hỗ trợ rau củ, nhu yếu phẩm… Trung thu năm nay, bà con và các em nhỏ còn nhiều khó khăn nên việc hỗ trợ những phần quà này tuy nhỏ nhưng thiết thực, hy vọng các em sẽ vui".