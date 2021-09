Gửi con cho người thân, vợ chồng thượng úy công an ra tuyến đầu chống dịch

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở tỉnh Cà Mau diễn biến phức tạp, từ ngày 27.8 đến nay, Công an tỉnh Cà Mau thực hiện trực và làm việc theo phương án “3 tại chỗ”. Có nhiều đôi vợ chồng trẻ tạm gác lại công việc gia đình, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt của Bộ Công an với chủ đề “Lực lượng Công an nhân dân - Lá chắn phòng, chống dịch Covid -19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”.