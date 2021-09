Tuổi trẻ Công an Cà Mau nhiều cách sáng tạo trong chống dịch Covid-19

Đại úy Phạm Trường An, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, trao số gạo tặng cho người bán vé số trên địa bàn P.9, TP.Cà Mau

Theo Đoàn thanh niên Công an tỉnh Cà Mau, dự kiến thời gian tới, với sự đóng góp, hỗ trợ của mạnh thường quân, đơn vị sẽ tiếp tục nhân rộng chương trình đến các địa bàn xã, phường, thị trấn khác trong tỉnh.

Trong đó, nổi bật phải kể đến chương trình tặng trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch tại P. 9, xã Tân Thành, xã Lý Văn Lâm, TP.Cà Mau với tổng trị giá 50 triệu đồng; chương trình "San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch"; chương trình "3 an" (an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid; kết hợp với bảo đảm an ninh trật tự và an sinh xã hội); chương trình "Ấm tình đồng đội" tổng giá trị trên 300 triệu đồng; phát động ủng hộ nhu yếu phẩm tặng người dân TP.HCM; phát động phong trào đoàn viên thanh niên tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch…