Chợ đêm ngừng hoạt động: Sinh viên luyến tiếc lưu giữ ký ức

Sẽ được quy hoạch khang trang và an toàn hơn Trao đổi với phóng viên về câu chuyện ngừng hoạt động chợ đêm trong khuôn viên trường, thầy Trần Đình Lý (Hiệu phó Trường ĐH Nông lâm TP.HCM) cho biết việc này nhà trường thực hiện với một số lý do rất cấp thiết: Thứ nhất, chợ đêm này là tự phát, không có tính pháp lý, việc quản lý gặp khó khăn, ảnh hưởng không tốt đến các em sinh viên nội trú tại ký túc xá. Thứ 2 là vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rất phức tạp, việc quản lý nguồn gốc thực phẩm của các hộ kinh doanh rất khó. Ban an toàn vệ sinh thực phẩm của phường đã phối hợp với trường để kiểm tra nhiều lần và ra quyết định xử phạt các hộ kinh doanh. Thứ 3 là khách hàng của chợ đêm gồm cả sinh viên và dân tự do ra vào nên khu vực chợ rất phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống nội trú của sinh viên (vì chợ đêm nằm trong khuôn viên khu nội trú). Bên cạnh đó còn nguy cơ cháy nổ, cũng như phòng cháy chữa cháy… Thầy Trần Đình Lý cũng cho biết thêm, khu vực này giải tỏa xong sẽ làm sân đa môn, sân ngoài trời, tạo sân chơi cho sinh viên… Thực hiện chủ trương của bộ chủ quản, nhà trường chuẩn bị đầu tư khu phức hợp (nhà khách, các dịch vụ tiện ích phục vụ sinh viên) bảo đảm văn minh sạch sẽ, đặc biệt là kiểm soát tốt về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhà trường đã trao đổi với các hộ kinh doanh ở đây và họ đều tự giác tháo dỡ. "Sinh viên có thể luyến tiếc khu vực chợ đêm này, tuy nhiên, các em yên tâm, sẽ có một khu vực được quy hoạch khang trang, sạch sẽ, bảo đảm an toàn thực phẩm, và cũng sẽ có thêm sân chơi văn hóa, thể thao… nên đời sống sẽ được cải thiện về cả vật chất lẫn tinh thần", thầy Trần Đình Lý nhắn gửi.