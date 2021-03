Cô gái thấy mình có phúc khi... ung thư

“Trong vòng một tuần được các bác sĩ thăm khám, chụp x-quang, siêu âm, sinh thiết... đều cho ra kết quả ung thư. Cầm kết quả về, hai vợ chồng mình cứ thế ôm nhau khóc mất nửa ngày, bình tâm lại, mình nghĩ có bệnh thì chữa, có sao đâu”, chị nói.

Thế là 3 ngày sau vợ chồng chị Hường khăn gói đi nhập viện, sẵn sàng tâm thế “chiến đấu” với bệnh.

Vậy là chị lặn lội đi khắp các cửa hàng bán tóc giả ở Hà Nội, sắm cho mình gần chục bộ tóc đủ mẫu ngắn dài. Chị cho rằng tinh thần lạc quan rất quan trọng, phải luôn yêu bản thân, ngay cả khi có bệnh, nếu còn thích làm đẹp thì lúc nào cũng sẽ còn thấy vui vẻ, yêu đời.

Đúng 12 ngày sau khi đợt hóa chất đầu tiên được truyền vào người, tóc chị bắt đầu rụng dần.

“Mình hình dung trước việc này rồi nên không quá bất ngờ, ra cửa hàng gội đầu gần nhà cạo đầu luôn. Cơ mà dù là trọc thì cũng phải đẹp, thế nên ngoài việc đội tóc giả đã chuẩn bị sẵn, mình cũng ngồi tìm mua các kiểu mũ, khăn để phối sao cho hợp với tóc giả và quần áo...”, chị Hường chia sẻ.

Hiện tại chị Hường cũng đã trải qua 8 đợt truyền hóa chất. Có những lúc tưởng chừng không thể vượt qua, thế nhưng bằng tinh thần lạc quan “chiến đấu” kiên cường cộng với việc tích cực điều trị theo phát đồ của bác sĩ, chị Hường đã "chiến thắng" căn bệnh sau 2 năm điều trị. Hiện tại sức khỏe chị đã ổn định, tóc đã mọc lại dài và đen nhánh.

“Trải qua quá trình điều trị bệnh, mình trưởng thành hơn rất nhiều, cảm thấy bản thân may mắn vì trong xã hội đầy rẫy rủi ro như bây giờ, nào là ô nhiễm, nào là tai nạn... thì bệnh ung thư còn nhẹ hơn, vậy thì có gì phải sợ đâu. Quả thực mà nói, bệnh mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm đáng quý. Những ngày nằm viện, được bố mẹ 2 bên, anh chị em, cô dì chú bác, bạn bè, đồng nghiệp quan tâm chăm sóc... khi đó mới thấy mình thật có phúc. Mình muốn nhắn nhủ với mọi người, nhất là những người cùng bệnh như mình, rằng chúng ta luôn là những người may mắn vì vẫn còn được sống hạnh phúc trên cõi đời này, may mắn có những trải nghiệm để rèn luyện bản thân mình”, chị Hường chia sẻ.