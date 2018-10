Cô giáo không còn để ý đến thời gian

Khó có ngôn từ để diễn tả hết sự tận tâm

Trực tiếp chứng kiến các giáo viên dạy trẻ em có hoàn cảnh kém may mắn, tôi rất xúc động và khâm phục các thầy cô giáo. Hằng ngày, các giáo viên kiên trì, chịu khó, tận tụy dạy dỗ từng em với những nghiệp vụ chuyên biệt, những áp lực trong công việc này không hề nhỏ. Bên cạnh đó, các thầy cô còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, những sinh hoạt khác nhau của mỗi em với tình yêu thương to lớn như những người cha, người mẹ. Khó có ngôn từ để diễn tả hết sự tận tâm, vất vả và tình yêu của các thầy cô giáo này. Công việc dạy trẻ có hoàn cảnh đặc biệt thật sự mang nhiều ý nghĩa cao đẹp. Chính các thầy cô giáo đã xoa dịu những thiệt thòi và đem lại cơ hội hòa nhập với cộng đồng cho các học trò kém may mắn.

Ông Nguyễn Đình Tâm (Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Long, đơn vị đồng tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”)