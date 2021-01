Cô giáo trồng thử bắp cải, đến lúc thu hoạch thì… hết hồn

Thành quả ngoài mong đợi

Sau 3 tháng gieo thử hạt bắp cải, thì mới đây cô giáo mầm non Nguyễn Thị Mộng Tuyền (Củ Chi, TP.HCM) đã khoe với mọi người thành phẩm bắp cải ngoài cả mong đợi.

Nhìn những cuộn bắp cải to tròn trong những chiếc lá xanh rì, không ai tin được là chị Tuyền chỉ trồng thử trong những cái chậu nhỏ. Chị Tuyền kể nhà chị có một chậu lộc vừng lớn, dưới cây lộc vừng chị lại bày lên những chậu cây nhỏ khác nhau, có khi là những chậu hoa, có khi là vài chậu cải rồi sắp xếp nhìn cho đẹp.

Chỉ trồng trong chậu nhưng chị Tuyền đã thu được bắp cải rất ấn tượng NVCC

“Mấy tháng trước mình suy nghĩ nên trồng gì để đặt lên chậu lộc vừng cho tết nhìn đẹp đẹp. Mình thấy trong hội trồng cây người ta trồng bắp cải nhìn mê lắm. Thế là mình quyết định trồng bắp cải, vì mình nghĩ nếu trời không lạnh và cải không cuộn thì cũng xoè xoè như bông hoa, thấy cũng dễ thương. Mình tìm mua hạt giống ở vựa bán cây kiểng gần nhà, chỉ có 20.000 đồng/gói. Khi về mình gieo bao nhiêu là nó lên bấy nhiêu, lúc đầu cũng ngỡ ngàng lắm, đến lúc thu hoạch thì hạnh phúc hơn rất nhiều”, chị Tuyền hào hứng kể.

Vui mừng với thành quả của mình NVCC

Bắp cải thường chỉ hợp với những vùng có khí hậu lạnh, nhưng chị Tuyền vẫn muốn trồng thử ở TP.HCM. “Vì thích nên mình trồng thử thôi, không ngờ cho kết quả ngoài sự mong đợi. Mà thật sự mình cũng có chút may mắn là mấy hôm nay trời TP.HCM cũng se se lạnh, đúng ngay lúc bắp cải bắt đầu cuộn nên cũng thấy ổn. Tuy không cuộn to, cuộn chặt được như ở nơi có khí hậu lạnh khác nhưng đó cũng là thành quả của mình sau mấy tháng chăm sóc. Mỗi ngày nhìn bắp cải to dần ra, xanh tốt, cảm giác vui khó tả lắm”, chị Tuyền bày tỏ.

Lần đầu thử trồng bắp cải nhưng đã có được thành quả ngoài mong đợi NVCC

Theo chị Tuyền trồng bắp cải cũng không quá khó, quan trọng là quá trình trộn đất và vấn đề sâu ăn lá. “Mình có tham khảo trên mấy hội trồng cây cách người ta pha nước xịt sâu bằng gừng, ớt, rượu..., mình có áp dụng cho rau và thấy rất hiệu quả. Với lại sự thành công của mình cũng nhờ một phần chịu khó, mỗi tối mình đều soi đèn bắt ốc sên, bắt sâu, rồi bắt con cuốn chiếu để không ăn rau”, chị Tuyền chia sẻ.

Trồng cây thấy cuộc sống ý nghĩa hơn

Ngoài bắp cải, chị Tuyền còn trồng rất nhiều loại rau, chủ yếu là rau ăn lá và một số rau ăn quả phù hợp với thời tiết miền Nam như: Cải thìa, cải ngồng, cải cay, cải ngọt, mồng tơi, tần ô, bạc hà, rau lang, hành lá, các loại rau thơm, khổ qua, bầu, mướp, dưa leo, đậu que, cà tím, cà chua....

Vì không có diện tích đất nên chị Tuyền phải tận dụng thiết kế những kệ để chậu và trồng rau NVCC

Ở nhà của chị Tuyền do sân được đổ bê tông nên không có diện tích để trồng cây, chính vì thế chị Tuyền cùng chồng đã sáng tạo ra rất nhiều cách để thiết kế các giàn trồng cây. Mặc dù đa phần đều trồng trong chậu nhưng năng suất rau mà chị Tuyền trồng khá cao.

Chia sẻ về lý do đến với việc tự trồng rau sạch, chị Tuyền kể chồng chị là sĩ quan quân đội và cả hai vợ chồng đều rất yêu thiên nhiên. Chồng chị có đam mê rất lớn với bonsai, nên xung quanh nhà có nhiều chậu bonsai nhỏ nhỏ, tất cả do chồng chị tự làm và anh cũng biết trồng rau, vì trong quân đội thường xuyên phải trồng rau tăng gia nên chính chồng là người chỉ dẫn cho chị Tuyền khi chị mới tập tành học trồng rau.

“Mình thích không gian xung quanh nhà thật nhiều cây xanh và hoa, nên sau khi xây nhà xong mình trồng thêm vài bụi hoa, vài chậu rau nhỏ nhỏ, càng trồng càng đam mê nên mình trồng đủ mọi loại rau mà có thể trồng được, vừa có rau sạch cho gia đình vừa có thể làm đẹp không gian sống của mình nữa”, chị Tuyền giải bày.

Chị kể khi mới bắt đầu trồng rau, chị không biết gì về cách trộn đất, gieo hạt hay nhiều công đoạn khác. Lúc đầu chị tưởng chỉ cần xới đất lên rồi trồng là được nhưng không phải như vậy và chồng chị là người chỉ chị cách làm đất, trồng rau...

“Lúc đầu mình trồng vất vả lắm, khi thì gieo hạt không lên, khi lên rồi thì lại không phát triển, rồi sâu ăn lá... Sau đó mình có tham gia các hội nhóm trồng rau, trong đó mình học hỏi được kinh nghiệm của mỗi anh chị một chút, góp nhặt lại và áp dụng cho riêng mình. Sau khi áp dụng thành công cái gì là mình lại chia sẻ cho mọi người cùng tham khảo, cũng như khoe thành quả của mình để mọi người có thêm động lực trồng trọt”, chị Tuyền kể.

Đủ mọi loại rau quả mà chị Tuyền trồng được NVCC

Giờ đây nhìn thấy không gian rau sạch cùng những cây bắp cải ngoài sức tưởng tượng của mình, chị Tuyền hạnh phúc bày tỏ: “Trồng rau, bên cạnh lợi ích là phục vụ thực phẩm sạch cho gia đình, công việc này còn mang một giá trị tinh thần rất lớn. Cái này bạn nào cùng đam mê trồng trọt sẽ hiểu được, mỗi ngày thấy rau phát triển xanh tốt là tinh thần mình thấy thoải lắm. Từ ngày bắt đầu trồng rau mình thấy cuộc sống ý nghĩa hơn rất nhiều”.