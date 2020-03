Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019

Sáng 3.3, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 đã tổ chức họp lần thứ 2 với sự chủ trì của anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng.

Anh Lê Quốc Phong (thứ 3 từ trái qua) chủ trì cuộc họp xét chọn Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Ảnh Ngọc Thắng

Trên cơ sở thảo luận, đánh giá, thẩm định, phân tích từng bộ hồ sơ của các đề cử, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 đã bỏ phiếu kín lựa chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019, và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2019 thuộc 9 lĩnh vực (lĩnh vực Quản lý Hành chính Nhà nước không có đề cử).

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng, phát biểu tại cuộc họp xét chọn Ảnh Ngọc Thắng

Danh sách các cá nhân được Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu gồm:

2. Nguyễn Khánh Linh (cựu học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa - đang làm thủ tục du học Mỹ; lĩnh vực học tập)

3. Trương Thế Diệu (Công ty DENSO, lĩnh vực lao động sản xuất)

4. Võ Minh Lâm (nghệ sĩ cải lương, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang; lĩnh vực văn hoá nghệ thuật

Các thành viên Hội đồng tham gia xét Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 Ảnh Ngọc Thắng

5. Nguyễn Thị Oanh (Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang; lĩnh vực thể dục thể thao)

6. Thiếu tá Trần Văn Phương (Phó thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189, Quân chủng Hải quân; lĩnh vực quốc phòng)

7. Đại uý Ngô Anh Tuấn (Phó trưởng Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; lĩnh vực an ninh trật tự)

8. Lê Anh Tiến (CEO Công ty cổ phần công nghệ chatbot Việt Nam; lĩnh vực kinh doanh - khởi nghiệp)

9. Lê Anh Tuấn (ngụ 397/16/28 đường 30/4 phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; lĩnh vực hoạt động xã hội)

10. Hoàng Hoa Trung (Trưởng nhóm tình nguyện Niềm tin; lĩnh vực hoạt động xã hội).

Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó tổng Biên tập Báo Thanh Niên, nêu ý kiến tại buổi xét chọn giải thưởng Ảnh Ngọc Thắng

Ban tổ chức cho biết, Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019 dự kiến tổ chức vào dịp thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào 26.3.