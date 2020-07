Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An: ‘Bản làng cháu chưa có đường, chưa có điện'

Sáng 13.7, đoàn đại biểu 130 thiếu nhi tiêu biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An, do chị Nguyễn Thị Thơm, quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An, làm trưởng đoàn, đã đến Phủ Chủ tịch tham dự buổi gặp mặt của Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Cùng tham dự buổi gặp có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

"Cháu mong nhiều bạn được đi học"

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu là Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An xúc động bày tỏ tình cảm và mong muốn với Phó chủ tịch nước.

Em Nguyễn Khánh Vy, học sinh lớp 5D Trường tiểu học Hưng Dũng 1 (TP.Vinh, Nghệ An), cho biết đây là mùa hè đáng nhớ nhất khi em được gặp gỡ, giao lưu với các bạn thiếu nhi thủ đô và đặc biệt là được thăm Phủ Chủ tịch và gặp mặt các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Khánh Vy cho biết, ngoài việc học tập trên lớp, em và các bạn còn được học các làn điệu dân ca xứ Nghệ. Vy cũng là một thành viên của CLB Dân ca xứ Nghệ của trường. Nhân dịp này, Vy đã hát tặng các đại biểu bài dân ca Lung linh hồn quê xứ Nghệ, khiến cả hội trường xúc động.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp, Lương Gia Bảo, học sinh lớp 5B Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hữu Kiệm (H.Kỳ Sơn, Nghệ An), nói: “Cháu là người dân tộc Thái đến từ mảnh đất Kỳ Sơn - huyện miền núi xa xôi nhất của tỉnh Nghệ An. Quê hương của cháu còn nghèo, các bạn học sinh còn gặp rất nhiều khó khăn, bản làng cháu ở chưa có điện, chưa có đường, trường học rất nhỏ, hàng ngày cháu và các bạn phải dậy thật sớm phụ giúp bố mẹ việc nhà rồi đi học…, có nhiều bạn ở bản sâu vì gia đình khó khăn không được đến trường, phải đi nương, đi rẫy cùng bố mẹ”.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh bày tỏ tình cảm với đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An Ảnh Nhật Nam

Bảo cũng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên cháu xa nhà, đi ra thị trấn, về thành phố, ra Hà Nội, trên đường đi có rất nhiều thứ mới lạ cháu chưa từng thấy. Hôm nay, có mặt tại đây, cháu cũng không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các bác, các cô, các chú, các anh chị đã quan tâm cho cháu được tham gia hoạt động này, cháu mong muốn sẽ có nhiều bạn học sinh ở quê hương mình được đi học, được vui chơi; bản sớm có điện để chúng cháu được học nhiều điều mới, điều hay”.

Cần có ước mơ

Xúc động trước những tình cảm và nguyện vọng của các em thiếu nhi, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dành sự khen ngợi cho 130 đại biểu là Cháu ngoan Bác Hồ đại diện cho gần 500.000 thiếu nhi tỉnh Nghệ An; đánh giá cao các cháu không chỉ chăm ngoan, học giỏi, mà còn biết sáng tạo, phát huy truyền thống văn hóa của quê hương, đất nước, đặc biệt qua làn điệu dân ca ví dặm xứ Nghệ.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi gặp mặt các đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An Ảnh Nhật Nam

Phó chủ tịch nước bày tỏ mong muốn các đại biểu ngoài học giỏi, hoạt động Đội tốt, cần có ước mơ về sáng tạo và đi đầu trong sáng tạo khoa học kỹ thuật, để góp phần xây dựng đất nước phát triển hơn, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, như Bác Hồ hằng mong muốn.

“Đảng, Nhà nước rất quan tâm tới các cháu thiếu nhi, đặc biệt là các cháu ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa; tin tưởng vào các cháu, phát huy truyền thống quê hương, đất nước để xứng đáng là người chủ tương lai nước nhà”, bà Thịnh nói.