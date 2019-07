Đại hội LHTN VN Thừa Thiên-Huế: Thanh niên noi gương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Thúy An từng đạt danh hiệu thủ khoa toàn trường. Tuy nhiên ít ai biết rằng, từ lúc An học lớp 10 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, em gái đã phải nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho An. Có lẽ chính sự hy sinh đó, An đã nỗ lực và phấn đấu học luôn cho phần em mình.