Dịch bệnh Covid-19 sẽ qua mau...

Theo chân anh Hồ Minh Khương, Phó chủ tịch Hội LHTN P.Dĩ An (TP.Dĩ An, Bình Dương), chúng tôi ghé vào sạp bán bún của dì Nguyễn Thị Duyên để tặng tờ thông tin tuyên truyền. Hỏi thăm tình hình buôn bán trong khoảng thời gian này, dì Duyên than: “Ế lắm con ơi. Nhưng mình cũng phải ráng bám trụ để buôn bán mỗi ngày chứ biết làm sao, bởi đây là nghề mưu sinh nào giờ nuôi sống gia đình. Chỉ mong sao dịch Covid-19 qua thật nhanh để chợ búa đông đúc trở lại”.