Tháng Thanh niên: Người trẻ chia sẻ yêu thương mùa dịch

Tại khu chợ đường Đức Diễn (Q.Bắc Từ Liêm), một cụ già ngồi bán hoa quả ven đường, không khẩu trang, không găng tay, khi hỏi cụ cũng chỉ biết “nghe nói có dịch gì đó” và không nghĩ rằng nó có thể về làng. Vì vậy, các tình nguyện viên đã tuyên truyền và tự tay đeo khẩu trang tặng cụ.

Đặc biệt, chị Hà Phương cho biết những khẩu trang y tế này do các đoàn viên, thanh niên của P.Phúc Diễn tự ủng hộ từ số khẩu trang của bản thân và gia đình. Bạn Đặng Thị Lan, Bí thư Chi đoàn 7, đã dành hầu hết số khẩu trang ở cửa hàng thuốc của gia đình để phát miễn phí cho dân; bạn Lê Thu Phương, Bí thư Chi đoàn 3, đã lấy số khẩu trang mua dùng của bản thân để tặng người dân… Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, Lê Thu Phương cho biết: “Mình vẫn thường sử dụng khẩu trang y tế hằng ngày nên trong nhà luôn có một ít. Khi dịch bùng phát, thấy mọi người không có, mình mang ra tặng để chia sẻ với cộng đồng, vì mọi người được an toàn thì mình cũng được an toàn”.