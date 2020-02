Tháng Thanh niên có từ khi nào? Bắt đầu từ năm 2004, tháng 3 hằng năm là Tháng Thanh niên được T.Ư Đoàn triển khai tới tất cả tuổi trẻ cả nước với tinh thần “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”. Tháng Thanh niên khởi động để các bạn trẻ thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết, khát khao cống hiến.

Tháng thanh niên, tháng để thổi bùng lên những ngọn lửa của nhiệt huyết và khát khao cống hiến HỘI SINH VIÊN TP.HCM

Trong Tháng Thanh niên, mỗi tổ chức, cá nhân thanh niên ghi dấu ấn bằng nhiều phần việc vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội, rèn luyện và trải nghiệm thực tiễn. Cũng từ chính những phần việc tình nguyện đó đã mang lại nhiều bài học bổ ích cho mỗi người trẻ.

Tháng Thanh niên cũng là sự khởi đầu trong mùa xuân mới, tạo điểm nhấn cho bạn trẻ hành động. Tháng Thanh niên truyền tải thông điệp: Hãy nâng niu, trân trọng quãng thời gian tuổi trẻ cùng những yêu thương, sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng và không ngừng nỗ lực vươn lên để hoàn thiện chính mình. Hãy để quãng thời gian tuổi trẻ đẹp nhất của mỗi chúng ta được ghi dấu bằng những việc làm đẹp.

Tháng của màu áo xanh về khắp mọi miền đất nước HOA NỮ

Theo kế hoạch của T.Ư Đoàn, Tháng Thanh niên 2020, với các nội dung: Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới; Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh; Thanh niên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân... Đặc biệt, thanh niên phối hợp với địa phương phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; Tổ chức cho y bác sĩ trẻ tình nguyện tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc, tư vấn vệ sinh phòng dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Những nội dung trên trả lời cho câu hỏi: ‘Tháng Thanh niên có từ khi nào?’. Bạn muốn tham gia các hoạt động Tháng Thanh niên, đăng ký với tổ chức thanh niên tại phường, xã, đang cư trú, hoặc đơn vị bạn đang công tác.