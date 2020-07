Dịch Covid -19: Làm sao để bay về Việt Nam và cách ly khỏe mạnh, an toàn?

Sau 2 tuần cách ly thì ngày 24.7 mình đã được tái hoà nhập cộng đồng. Khi vừa về đến Việt Nam, rất nhiều người quen nhắn tin để hỏi về chuyến bay như đăng ký thế nào, thủ tục có khó không, chuyến bay như thế nào, có an toàn không, cách ly ở đâu và có ảnh hưởng đến công việc không?...Vì vậy hôm nay, mình chia sẻ chi tiết về trải nghiệm này, hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích đối với hàng trăm ngàn người Việt đang có nguyện vọng trở về nước (chỉ riêng Mỹ đã có hơn 15.000 đơn xin về ) hoặc có người thân đang mắc kẹt trong mùa dịch Covid - 19 tại nước ngoài.

Lý do về nước rõ ràng, thuyết phục

Trước tiên, mọi người nên cân nhắc kỹ xem có nên về không, vì nếu về rồi nhiều khả năng sẽ khó quay lại, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên, hoặc những bạn đang chờ thẻ xanh hoặc H1B.

Nếu đã quyết định về, bạn có thể tìm đường dẫn đăng ký trên website của lãnh sự quán (LSQ) Việt Nam tại nơi mình đang sinh sống, học tập và làm việc. Dưới đây là lời khuyên của những chuyên viên ngoại giao tại LSQ xét duyệt hồ sơ gửi cho mình sau khi được hỏi:

Thứ nhất là đăng ký theo đúng nơi phụ trách khu vực của mình. Ví dụ như Colorado nơi mình đang sinh sống thuộc khu vực lãnh sự của TLSQ tại San Francisco, nếu đăng ký theo đường link của LSQ tại Washington DC hay New York, Texas sẽ không được xem xét. Phần lớn mắc lỗi đăng ký không đúng theo khu vực.

Giáo sư trẻ Vũ Ngọc Tâm

Thứ hai là không đăng ký nhiều lần. Đây là một trong những lý do chính cho những nhầm lẫn và phản hồi chậm của LSQ. LSQ sử dụng một cơ sở dữ liệu để quản lý tất cả yêu cầu nên đăng ký nhiều lần là hoàn toàn không cần thiết.

Thứ ba là khi đăng ký cần nêu đầy đủ, rõ ràng lý do muốn hoặc cần về Việt Nam gấp trong thời điểm hiện tại. Do số lượng đăng ký quá đông, hơn 15.000 người, đa số đều có đầy đủ các yếu tố thuộc nhóm các đối tượng ưu tiên như trẻ em, người lớn tuổi, sinh viên hết hạn, người có hoàn cảnh khó khăn... nên nếu lý do muốn về Việt Nam của bạn chỉ là để tránh dịch Covid - 19 hoặc nghỉ hè... thì sẽ không có cơ hội được ưu tiên cao.

Thư tư, có thể email tới Đại sứ quán (ĐSQ)/LSQ phụ trách thêm các giấy tờ hoặc văn bản chứng minh tình hình khó khăn của mình (visa hết hạn, thông báo không có chỗ ở, mất việc, giấy khám sức khoẻ...) để bộ phận xử lý có thêm lưu ý tới trường hợp của mình.

Khu vực an ninh ngoài trời. Giữa trời trưa nắng nóng, đội bay phải kiểm tra an ninh, hướng dẫn, phát đồ bảo hộ cho hơn 300 con người VŨ NGỌC TÂM

Thứ năm là phải cẩn thận với các thông tin không chính xác trên mạng xã hội (ví dụ như các email giả mạo các cơ quan đại diện thông báo bạn được chọn tham dự chuyến bay và đề nghị nộp tiền vào tài khoản cá nhân, đề nghị chi thêm tiền để giúp “có chỗ” trên chuyến bay...). Cần liên hệ với ĐSQ/TLSQ ngay để xác minh khi nhận các thông tin trên.

Thứ sáu là khi nhận được thông báo tham dự chuyến bay cần nhanh chóng hoàn thành việc mua vé theo hướng dẫn. Ở xa thì nên đặt vé nội địa đến sớm 1-2 ngày tránh nhỡ chuyến do các chuyến bay nội địa hay bị huỷ hoặc hoãn.

Và điều cuối cùng là phải đảm bảo sức khỏe để tham dự chuyến bay đường dài, nhất là với người lớn tuổi, người có sức khoẻ yếu. Và thông tin trên hồ sơ đăng ký càng đầy đủ, chính xác thì khả năng hồ sơ của bạn được chấp thuận sẽ càng cao.

Chuẩn bị sẵn sàng, kiểm tra email thường xuyên

Sau khi bạn nộp đơn đăng ký, LSQ sẽ lọc hồ sơ và gửi email phản hồi. Thời gian LSQ phản hồi lại còn tùy thuộc vào lượng hồ sơ nộp về, mức độ khẩn cấp của mục đích về Việt Nam và dựa trên các giấy tờ liên quan bạn nộp như đã nêu ở trên.

Bạn chỉ có vỏn vẹn 10 tiếng đồng hồ kể từ khi nhận được email chấp thuận của LSQ để xác nhận thông tin tham gia chuyến bay, gửi thông tin hộ chiếu của mình và hoàn thành thanh toán vé máy bay (58 triệu đồng/vé cho chuyến bay của mình). Nếu không kịp thanh toán trong thời gian này, bạn sẽ bị mất chỗ (giống như mình trong chuyến bay hồi tháng 6). Vì khác biệt trong múi giờ làm việc và chủ quan, mình đã không kịp xác nhận và thanh toán trước thời hạn ở trên, thế là mình đã bị mất chỗ và phải chờ mãi 1 tháng sau mới có chuyến tiếp theo.

Đường dây nóng được cung cấp trong email là số điện thoại tại Việt Nam, địa chỉ phòng vé cũng là ở Việt Nam nên có người nhà ở Việt Nam giúp xử lý là một lợi thế.

Số lượng người đăng ký về Việt Nam trong mùa dịch Covid - 19 rất nhiều, thậm chí nhiều người còn nộp tiền, chuyển khoản trước cả khi nhận được email chấp thuận của LSQ. Do đây là chuyến bay đặc biệt nên chi phí sẽ đắt hơn các chuyến bay bình thường. Nên điểm mình muốn nhấn mạnh là thời gian rất gấp, bạn phải thật sẵn sàng, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, luôn để ý email bất kể ngày đêm và nhờ người thân ở Việt Nam hỗ trợ ( nếu có thể).

Quầy làm thủ tục tại Washington DC VŨ NGỌC TÂM

Và một điều nữa là hãy luôn chủ động cho các sự cố ngoài ý muốn. Như đã nói, lượng người đăng ký cực kỳ đông. Để tổ chức những chuyến bay đặc biệt như thế này phải bao gồm rất nhiều bên liên quan: từ Bộ Ngoại giao, LSQ tại nước sở tại đến hãng hàng không, rồi công ty dịch vụ du lịch tại Việt Nam. Vì thế, sai sót là việc không thể tránh khỏi.

Khi nhận được vé và phát hiện sai tên, mình đã liên hệ trực tiếp đơn vị phát hành vé để đề nghị được hỗ trợ. Vé của mình được thay đổi tên ngay chỉ trong 10 phút cùng thái độ niềm nở và nhiệt tình. Vì thế, bạn hãy kiểm tra vé thật cẩn thận và luôn trong tâm thế chủ động khi có trường hợp tương tự, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết.

Hành trình bay về

Chuyến bay của mình đi từ Washington DC. Mình phải bay từ Colorado đến điểm tập trung trước một ngày. Lúc bay đến điểm tập trung, mình phải tự trang bị khẩu trang, bộ quần áo bảo hộ, nước rửa tay và chuẩn bị chỗ ở gần điểm tập trung.

Mình chuẩn bị tới 45 kg hành lý, và đến nơi mới phát hiện chuyến bay chỉ được mang tối đa có 23 kg hành lý thôi, nên mình phải trực tiếp liên hệ với anh trưởng đại diện của Việt Nam Airline để tìm sự hỗ trợ.

Thức ăn ở nơi cách ly VŨ NGỌC TÂM

Chuyến bay này không được vào khu vực sân bay thương mại thông thường, mà phải đáp ở khu lẻ loi trơ trọi ở giữa sân. Khi máy bay đã đáp, tổ bay vẫn phải ngồi trên máy bay để “canh” máy bay từ 12 giờ khuya cho đến tận trưa hôm sau.

Khu vực an ninh được dựng ngoài trời, máy móc thiết bị rất hạn chế, mọi thứ đều phải làm thủ công. Do không đủ nhân sự nên đội bay cũng phải hỗ trợ để hành khách không phải tự làm thủ tục như chuyến bay thông thường.

Vất vả như vậy nhưng các bạn vẫn luôn nhiệt tình, luôn tươi cười với khách, đặc biệt luôn ân cần và hỏi thăm. Đây là một tín hiệu đáng mừng và cũng không kém phần tự hào về dịch vụ hàng không Việt Nam. Rất cám ơn những nỗ lực của các bạn để kiều bào xa quê như mình được trở về trong an tâm và an toàn.

Khu vực an ninh phải làm việc ngoài nắng nóng như thiêu như đốt nhưng mọi người vẫn rất ân cần và chu đáo VŨ NGỌC TÂM

Một số lưu ý, kinh nghiệm trên chuyến bay 1. Vì chuyến bay phải chuyên chở theo rất nhiều đồ bảo hộ, nên không có nhiều đồ ăn ngon cho hành khách trong suốt chuyến bay. Các bạn nên tự chuẩn bị đồ ăn, và chọn những món gọn nhẹ, dễ ăn nhất có thể, có thể tháo khẩu trang và ăn được liền như bánh mì, burger… 2. Hạn chế uống nước, vì khoang máy bay bé, nhà vệ sinh bé, thông khí kém, khả năng lây nhiễm sẽ cao, nên thay vì uống nước có thể bổ sung nước bằng các loại hoa quả bổ sung điện giải để tránh mất nước, và hạn chế việc đi vệ sinh. 3. Đừng quên chuẩn bị thêm khẩu trang, mặt nạ vì trong khoang hành khách ngồi khá gần nhau. Vì chuyến bay dài nên ngủ nhiều thì cũng đỡ đi vệ sinh, đỡ nói chuyện, đỡ tiếp xúc nhiều người sẽ an toàn hơn trong dịch Covid-19. Ngoài ra, các bạn nên sạc đầy các thiết bị điện tử vì các ổ cắm điện trên máy bay không hoạt động.



Cách ly không tập trung

Lúc máy bay hạ cánh tới Việt Nam mình lại tiếp tục bị ấn tượng “tập 2” vì đoàn bay cũng chu đáo hỗ trợ làm hết các thủ tục nhập cảnh. Mình đến Hà Nội đã là nửa đêm, vừa lấy hành lý xong, được lên thẳng một mình một chiếc xe cứu thương, có một nhân viên y tế chạy vào đón, xịt khử trùng toàn bộ người và hành lý, sau đó mình được “hộ tống” thẳng về khách sạn cách ly.

Do mình trở về dưới dạng chuyên gia có thư mời nên để tránh ảnh hưởng tới chất lượng và tiến độ công việc, mình được đăng ký dịch vụ cách ly tại khách sạn chỉ định bởi UBND thành phố.

Tận dụng mọi vật dụng trong phòng để tập thể dục, tăng cường sức khỏe VŨ NGỌC TÂM

Mỗi ngày sẽ có người mang đồ ăn cho mình 3 lần và đo thân nhiệt 2 lần đều đặn. Thật ra 2 tuần cách ly ở đây cũng không là gì so với chuỗi ngày tự cách ly trước đó bên Mỹ, và mình còn thấy sướng hơn hẳn khi được người nhà, bạn bè gửi biết bao nhiêu đồ ăn vào mà công việc không hề bị ảnh hưởng.

Được chăm nuôi béo tốt nhưng vẫn bị giam lỏng trong phòng riêng, ngày nào cũng ăn rất nhiều mà không tập thể dục được sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Cái khó ló cái khôn, mọi đồ đạc từ balo, vali hành lý, bàn ghế, ngay cả ti vi, tủ lạnh cũng được mình trưng dụng làm dụng cụ tập gym đúng kiểu “cây nhà lá vườn” có gì tập nấy

Tạ...ba lô VŨ NGỌC TÂM

Điều mình tâm đắc nhất chính là cách ly không làm ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Mình vẫn có nhiều thời gian để đọc sách, họp với đối tác và khách hàng. Lại có thêm thời gian tập trung nghiên cứu, chuẩn bị tài liệu …

Chúc mọi người sớm được trở về nhà bình an và khỏe mạnh trong mùa dịch Covid-19.