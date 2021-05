Đồ bộ 'theo' Khánh Vân thi hoa hậu, còn người trẻ mặc đồ bộ khi nào?

Nhà thiết kế thời trang nói gì? Nhà thiết kế thời trang, thạc sĩ chuyên ngành lý luận lịch sử mỹ thuật Hồ Anh Tuấn, cho biết đồ bộ là một tên gọi mà người Việt chúng ta tự đặt ra. "Đồ bộ được xếp vào dạng trang phục chức năng, dùng để mặc trong nhà, mặc đi ngủ. Một số người phụ nữ không chú trọng vẻ bề ngoài hay nhiều lý do khác thường mặc bộ trang phục này khi đi đến nhiều nơi", anh Tuấn nói. Do đó, theo anh Tuấn, mọi người thường bắt gặp người phụ nữ mặc đồ bộ thêm một chiếc áo khoác bên ngoài khi đi rước con ngoài cổng trường hay đi chợ. Còn xét về góc độ thời trang, nhà thiết kế Tuấn cho rằng đồ bộ là trang phục không đáp ứng được những yêu cầu về mặt thẩm mỹ nhất định. Anh Tuấn lưu ý: "Sự lạm dụng đồ bộ thái quá của số đông phụ nữ là điều không nên khuyến khích khi bộ trang phục này xuất hiện ở nhiều không gian công cộng vì thiết kế khó có thể che đi những phần mô cơ nhạy cảm trên cơ thể". Tuy nhiên, theo anh Tuấn, nếu xét về mặt văn hóa thì mặc đồ bộ là thói quen được hình thành từ rất lâu của một số đông phụ nữ nên khó có thể thay đổi. "Do đó, miễn là người mặc họ cảm thấy tự tin, thoải mái và phù hợp với không gian, đối tượng họ muốn tiếp cận thì cũng không phải là vấn đề gì đó quá nghiêm trọng”, anh Tuấn nói.