Đưa điện mặt trời ra đảo tiền tiêu

Những năm qua, khắp các vùng miền trong tỉnh Quảng Nam hiện hữu hàng trăm công trình ý nghĩa mang đậm dấu ấn thanh niên. Đặc biệt, T.Ư Đoàn vừa công nhận “Công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời ” và “Công trình hệ thống nước vùng cao của 9 huyện miền núi” là những công trình tiêu biểu.

Bừng sáng đảo tiền tiêu

Với phương châm “Mỗi cơ sở đoàn một công trình, phần việc làm tình nguyện ”, những năm qua nhiều công trình của tuổi trẻ Quảng Nam đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người dân.

Mới đây, qua nguồn lực đóng góp của các đơn vị đoàn cụm đồng bằng, 25 đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời (tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng) đã được đơn vị thi công và lực lượng thanh niên tình nguyện lắp đặt tại nhiều địa điểm trên đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An, Quảng Nam). Đây là một trong những công trình ý nghĩa của tuổi trẻ dành tặng nhân dân xã đảo trong chương trình “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”.

Lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại các con đường trên đảo Cù Lao Chàm

Với sự hỗ trợ tích cực từ các thanh niên tình nguyện, lần lượt các đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đã được đơn vị thi công lắp đặt tại các địa điểm như âu thuyền, đường hẻm khu dân cư... để phục vụ việc chiếu sáng, tạo thuận lợi trong đi lại của người dân trên đảo.

Bà Nguyễn Thị Bé (tổ 3, thôn Bãi Làng) không giấu được niềm hạnh phúc khi thấy lực lượng thanh niên tình nguyện lắp đặt đèn điện chiếu sáng gần ngôi nhà của mình. “Từ giờ con hẻm này sẽ có đèn chiếu sáng vào ban đêm rồi. Bà con, du khách ra du lịch ở đảo cũng đi lại dễ dàng và an toàn hơn”, bà Bé chia sẻ.

Anh Nguyễn Xuân Đức, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Quảng Nam, cho biết thời gian qua, cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đã dành nhiều hoạt động hướng về biên cương, biển đảo, chiến sĩ và nhân dân nơi tiền tiêu Tổ quốc với tấm lòng tri ân, tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết...

“Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở xã đảo, nhất là vào mùa mưa bão có thể xảy ra tình trạng mất điện cục bộ, việc triển khai lắp đặt hệ thống đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời được cho là rất thiết thực. Đó là lý do mà Tỉnh đoàn Quảng Nam quyết định thực hiện công trình lắp đặt, chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời trên đảo”, anh Đức nói.

Mang ánh sáng đến với bà con vùng cao

Cũng trong tháng 7.2020, Huyện đoàn Nam Trà My (Quảng Nam) tổ chức ra quân, thực hiện công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với 45 bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng kinh phí hơn 50 triệu đồng. Tham gia chiến dịch có trên 30 đoàn viên thanh niên.

Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh, Phó bí thư Huyện đoàn Nam Trà My, chia sẻ Nam Trà My là một địa phương vùng cao, còn gặp rất nhiều khó khăn nên tỷ lệ người dân có được điện quốc gia rất là thấp. Đặc biệt, những địa phương ở các vùng núi cao không có điện để sử dụng. Vì vậy, công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” đã mang ánh sáng đến cho bà con. “Khi ánh sáng được thắp lên, người dân ai nấy đều rất quý. Tuy nhiên, việc lắp bóng đèn năng lượng mặt trời khá tốn kém do đó triển khai không được nhiều như mong muốn của người dân địa phương”, chị Hạnh nói.

Theo chị Hạnh, nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh , Huyện đoàn đã triển khai rất nhiều hoạt động. Thời gian qua, nhiều thanh niên tình nguyện đã hỗ trợ người dân khắc phục bão lũ, sửa chữa nhà giúp người dân, huy động nguồn lực tặng quà và trao sinh kế cho các hộ nghèo. Đặc biệt, chú trọng đến các hộ thanh niên nghèo trao sinh kế để họ phát triển, hình thành các mô hình kinh tế.

Anh Hoàng Văn Thanh, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, cho hay “ Công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời” và “Công trình hệ thống nước vùng cao của 9 huyện miền núi” là hai công trình thanh niên được T.Ư Đoàn công nhận là công trình tiêu biểu.

Riêng “Công trình thắp sáng đường quê bằng năng lượng mặt trời” được triển khai thắp sáng 16 km đường quê với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Việc thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời vừa phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, khắc phục điểm đen giao thông, vừa sử dụng năng lượng tự nhiên, tiết kiệm nguồn điện và không tốn chi phí điện hằng tháng.

Theo anh Thanh, hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn đang triển khai 3 công trình gồm: “Rừng cây Thanh niên”, “Sửa chữa nhà giúp dân vùng thiên tai” và “Làm mới 20 khu vui chơi cho trẻ em”.