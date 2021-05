Dưa gang, bầu bí, cà chua lúc lỉu trên vườn sân thượng của người mẹ ‘mát tay’

Dù bận rộn nhưng chị đều lên kế hoạch, sắp xếp và thực hiện một cách khoa học một loạt công việc từ tưới cây, làm vườn, đi chợ, nấu cơm, làm bánh, dọn dẹp nhà cửa cho đến điều hành công việc ở công ty.

“Tôi không dám nhận mình tài năng gì. Tôi chỉ biết cách sắp xếp - quản lý thời gian, giờ nào việc đấy. Trước đây, còn là sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh , tôi nhớ mãi một giảng viên bộ môn Quản trị học luôn nhắc đi nhắc lại câu hỏi “hôm nay làm việc gì" (what to do today?). Tôi nghĩ rằng nếu bản thân thích, đam mê, thì ai cũng có thể tự biết cách sắp xếp thời gian hợp lý để làm nên khu vườn trong nhà của mình”, chị Huệ khiêm tốn nói.