Em gái nhường cơ hội đến trường, chị trở thành thủ khoa

Huỳnh Thị Thúy An, một trong những sinh viên nổi bật của bộ môn du lịch, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Thúy An sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hiệp Xuân (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Năm 2016, An thi đậu vào Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM với danh hiệu thủ khoa toàn trường và nhiều năm liền đạt thành tích học tập xuất sắc và danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường. Tuy nhiên ít ai biết rằng, từ lúc An học lớp 10, em gái là Thúy Nhi đã phải nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho An.

Có lẽ chính sự hy sinh của em gái, Thúy An đã nỗ lực và phấn đấu học luôn cho cả phần mình lẫn em. Nguồn động lực đó đã giúp An vừa đi học, vừa đi làm để lo cho bản thân và còn gửi tiền tiết kiệm về lo cho gia đình.

Khó khăn vẫn muốn giúp người

Trái với vẻ ngoài nhỏ nhắn, Thúy An là một cô sinh viên giàu năng lượng, luôn đồng hành với những phong trào của trường, lớp. Hiện tại, An đang giữ vai trò Uỷ viên Ban chấp hành của khoa, đồng thời là Đảng viên Chi bộ sinh viên của trường. Không chỉ năng nổ trong các phong trào của Đoàn, Hội, An còn sở hữu nhiều thành tích học tập đáng nể như 3 năm liền đạt thành tích giỏi trong học tập, 6 học kỳ liên tiếp nhận học bổng loại xuất sắc của trường, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Liên chi hội” năm 2017 và 2018, “Sinh viên 5 tốt cấp trường” năm 2018…

Chân dung cô sinh viên năng động, vượt khó, có tấm lòng thiện nguyện Thúy An NHÂN VẬT CUNG CẤP

Thầy Nguyễn Quang Vũ, giáo viên chủ nhiệm lớp Du lịch K07 của trường, nhận xét: “Thúy An từng là thủ khoa đầu vào năm 2016 và em cũng đã duy trì rất tốt việc học tập trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, em ấy còn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao trong công tác Đoàn, Hội. Tôi rất mong em sẽ giữ gìn và phát huy được những chuỗi thành tích đang có và tinh thần cầu tiến, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh của mình…”

Chia sẻ về bí quyết học tập, An cho biết ngay từ năm nhất, cô bạn đã định hướng các mục tiêu và lập kế hoạch cho cả 4 năm đại học. Một tuần mới của An luôn bắt đầu bằng việc cô ngồi tỉ mỉ lập thời gian biểu cho cả tuần để sắp xếp lịch học, làm thêm và tham gia các phong trào một cách khoa học nhất.

An rất thích tham gia các câu lạc bộ tình nguyện, học thuật bởi đây không chỉ là cơ hội rèn luyện, phát triển bản thân, mà còn giúp An mở lòng hơn với mọi người. An tham gia các hoạt động tình nguyện trong và ngoài trường đều đặn mỗi tuần, khi thì ghé thăm, phát quà và dạy học cho các bé ở trại trẻ mô côi, lúc lại phát cơm cho bệnh nhân nghèo tại bệnh viện, quét dọn nghĩa trang liệt sĩ hay góp vui tại các sân chơi học thuật dành cho sinh viên...

Cứ thế, từ một cô gái nhút nhát, trầm tính, An dần năng nổ hơn và có thêm nhiều mối quan hệ mới. Với An, việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn giúp cô thoát khỏi những nghĩ suy tiêu cực và hướng đến một cuộc sống lạc quan hơn.

“Những lần đi tình nguyện Mùa hè xanh hay Xuân tình nguyện tại các xã nghèo, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bà con, mình cũng thấy trong lòng rất bình yên, thoải mái. Mọi áp lực học tập của cuộc sống, công việc dường như tan biến hết”, An nói.

Nỗ lực “học thay” em gái

Chứng kiến một Thúy An hay cười, luôn lạc quan trong cuộc sống và năng nổ trong công việc, ít ai biết được cô có cuộc sống không mấy thuận lợi. Hoàn cảnh gia đình An rất khó khăn, ba mẹ làm thuê làm mướn quanh năm, nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Năm An học lớp 10, em gái Thúy Nhi đã phải nghỉ học nhường cơ hội đến trường cho chị.

“Khi đó, gia đình em khó khăn lắm, ba mẹ không thể lo cho cả hai chị em cùng đi học được. Ban đầu, chị An cũng định nghỉ học luôn. Em thương chị lắm, thấy chị học cao hơn mình và có tương lai lo cho ba mẹ sớm hơn nên em đã động viên chị tiếp tục cố gắng, còn mình thì nghỉ học nhường cơ hội đến trường cho chị”, Thúy Nhi tâm sự.

Mang phận làm chị nhưng phải để em gái hy sinh, điều này chẳng mấy dễ dàng gì với Thúy An: “Bao năm nay, mình luôn nhớ như in lời dặn dò của em gái ‘Chị đừng bỏ học nghe. Không có tiền em đi làm thuê làm mướn kiếm tiền nuôi chị đi học’. Việc phải để em gái hy sinh nhường cơ hội đi học luôn cắn rứt mình. Mình lo sợ đủ thứ, lo cho cuộc sống của ba mẹ, lo cho tương lai của em gái, sợ bản thân nếu đi học tiếp mà không cố gắng học tốt thì em mình nó sẽ suy nghĩ ra sao. Chính những nỗi sợ ấy và tình yêu dành cho gia đình đã thôi thúc mình cố gắng nhiều hơn nữa”.

Thúy An bên mẹ và em gái Thúy Nhi NHÂN VẬT CUNG CẤP

Cứ thế, Thúy An dũng cảm tiến lên phía trước với sức mạnh của 2 người, mang theo giấc mơ vào cánh cửa đại học của hai chị em. Thương ba mẹ, thương em gái, An luôn nỗ lực phấn đấu để không phụ lòng tin của mọi người.

Tiết kiệm gửi tiền cho mẹ mở tiệm tạp hóa

Ngay từ năm nhất, để có đủ tiền trang trải sinh hoạt, đóng học phí, An đã trải qua rất nhiều công việc làm thêm từ nhân viên bán hàng, phục vụ nhà hàng, phụ bếp và hiện cô làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch tại TP.HCM… An cho biết, ngoài chi phí sinh hoạt, số tiền tiết kiệm được nhờ đi làm thêm và học bổng, An gửi về quê cho mẹ mở một tiệm tạp hóa nhỏ và trang trải sinh hoạt cho cả gia đình.

Hiện tại thì Thúy An đã là cô sinh viên năm cuối và gặt hái được những thành công nhất định. Còn cô em gái ngoan hiền Thúy Nhi đã bước vào tuổi 17 và đang làm công nhân cho một công ty tại quận Bình Tân (TP.HCM). Khi được hỏi về dự định trong tương lai, cô bé bày tỏ: “Bây giờ em chỉ mong chị An sẽ học thiệt tốt để khi ra trường có thể lo cho cuộc sống của cả gia đình. Em mong muốn bản thân có cái nghề ổn định rồi cố gắng kiếm tiền phụ chị hai để mua đất xây nhà đàng hoàng cho ba mẹ ở. Vì hiện giờ gia đình em ở quê không có đất, cả nhà phải sống tạm bợ trên cái nhà nổi ven sông, mưa lũ rất nguy hiểm”.

Lắng nghe những lời tâm sự của em gái, Thúy An đã không kìm được xúc động. Cô bạn chia sẻ bản thân sẽ cố gắng hết sức để bù đắp sự hy sinh của em gái đã nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho chị. Sắp tới, Thúy An sẽ động viên Thúy Nhi đi học bổ túc và học nghề để em gái có tương lai ổn định hơn.