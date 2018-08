Giảm stress nhờ... đi học

Cách “trị liệu” căng thẳng sau giờ làm việc mệt mỏi

Sau giờ làm, chị Liên Anh (nhân viên truyền thông, Q.8, TP.HCM) và chị Phan Tú (nhân viên marketing, Q.Phú Nhuận) không về nhà mà rủ nhau đến lớp học vẽ tranh màu nước. Hai chị đã theo học ở 10am studio (Q.10) được hơn 3 tháng, và cứ có thời gian rảnh lại đến nhà cô giáo để học thêm.

Vẽ màu nước là cách vẽ tranh không quá mới, nhưng gần đây được nhiều người trẻ tìm học vì ngoài kỹ thuật đơn giản, tranh vẽ tùy ý, người vẽ tranh còn được thư giãn, hòa mình trong lúc học. Chính vì thế, với nhiều người đây là cách “trị liệu” căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi tại văn phòng.

Các học viên hứng thú với học đan móc



Chị Tú chia sẻ: “Tôi làm việc cho công ty nước ngoài, giờ giấc tuân thủ theo quy trình nghiêm ngặt, số đầu việc mỗi ngày phải làm rất nhiều, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Sau giờ làm tôi thường cảm thấy không có năng lượng để làm bất kỳ việc gì nữa. Căng thẳng mệt mỏi cũng không có cách giải tỏa. Sau này học vẽ màu nước, dù không đến lớp, ở nhà vẫn có thể tự pha màu vẽ lung tung rất thư giãn”.

Nhiều người bảo rằng “tôi không có năng khiếu vẽ”, “tôi không vẽ được”… nhưng sau buổi học đầu tiên, họ có một tác phẩm đẹp phù hợp với sở thích. Cô giáo Phan Các Trúc, hiện giảng dạy tại 10am studio, chia sẻ: “Do các học viên thường căng thẳng trong công việc, nên khi học vẽ chúng tôi không ra đề tài khó mà cho vẽ tự do. Tôi sẽ hỏi họ thích gì, đa số là vẽ hoa, vẽ cây, có người thích đồ ăn thì vẽ tô mì, vẽ cái bánh… vẽ thứ mình yêu thích thì không bị áp lực”.

Các lớp học đều cung cấp sẵn dụng cụ, giấy vẽ, học viên chỉ cần đến lớp, vẽ xong có thể nhờ cô giáo đóng khung và gửi tranh về nhà, như một tác phẩm trang trí đặc biệt vì có dấu ấn cá nhân của người chủ.

Một lớp học khác do cô Trần Chi (Q.1) người dạy làm gốm tự do đứng lớp. Do buổi học làm gốm diễn ra vào cuối tuần, hơn nữa các sản phẩm làm ra nhìn “dễ thương”, mang tính ứng dụng cao nên thu hút đông học viên tham dự.

“Lớp học đông một phần tổ chức vào cuối tuần, diễn ra ở quán cà phê, mọi người có thời gian, họ xem buổi học như chuyến đi chơi, bạn bè rủ nhau đi học. Mọi người gặp nhau trò chuyện, vừa làm gốm, vừa có quà mang về nhà nên ai cũng thích. Buổi học có thể dạy làm ly uống nước, người thì làm trang sức như hoa tai, vòng tay, mặt dây chuyền, có người thì nặn cái đĩa… Dụng cụ làm gốm, đất nặn, cọ vẽ đã có sẵn, học viên chỉ cần ngồi làm theo hướng dẫn, sẽ tạo được một sản phẩm độc nhất vô nhị. Nhiều người tham gia cho vui nhưng sau đó phát hiện được niềm đam mê thực sự của bản thân, học nâng cao hơn, có người sau giờ làm việc ở văn phòng thì toàn thời gian là “nghệ nhân” gốm cũng thú vị lắm”, cô Trần Chi nói.

Lớp học một buổi

Lớp học đan len do chính thầy Hoàng Quang (Công ty Hoàng Quang, Q.3) giảng dạy thì kén người học hơn. Mỗi tháng thầy Quang dạy 4 buổi, chương trình học đơn giản dành cho những người chưa biết gì về đan móc. Mỗi buổi dạy làm một sản phẩm cụ thể, như bóp đựng viết cho học sinh, túi xách, làm con voi, làm búp bê… gần như cầm tay chỉ việc nên chỉ cần kiên nhẫn là học “thành tài”.

Những cô nàng “mê ăn” thì đi học làm bánh. Mỗi lớp học chỉ 2 giờ bao gồm hướng dẫn công thức, thực hành làm tại chỗ theo hướng dẫn của giáo viên… chi phí chỉ từ 480.000 đồng là học làm được một loại bánh. Có nhiều trung tâm dạy làm bánh trọn gói, như: Tiệm bánh của cá, Star Kitchen (Q.1), 4youcake (Q.10)… Các loại bánh “hot” hiện nay như: tiramisu, bánh bông lan phô mai trứng muối, cookie hạnh nhân, bánh trung thu… tưởng khó mà vô cùng dễ, học xong ứng dụng tại nhà.

Người nào thích học có thể đăng ký trọn gói, hoặc đơn giản tham gia cho vui thì học một buổi vẫn nắm được các kỹ năng cần thiết. Lớp học tự do nên ngày càng có nhiều người tìm học.