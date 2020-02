Giáo viên pha chế nước rửa tay phòng dịch Covid-19

Tiến sĩ Võ An Khuê, Trưởng khoa Công nghệ hóa - tài nguyên và môi trường, Trường CĐ Công thương Miền Trung, cho biết sau khi tham khảo công thức của WHO, các giảng viên của trường đã sử dụng phòng thí nghiệm của mình để thực hiện pha chế nước rửa tay sát khuẩn. Nước được pha chế từ cồn nồng độ tiêu chuẩn, thành phần sát trùng, các sản phẩm chống hại da tay và tinh dầu. Sau một tuần thực hiện đã pha chế được hơn 160 lít nước rửa tay sát khuẩn. “Công thức pha chế được tuân thủ đúng theo hướng dẫn của WHO, nên nước rửa tay này hoàn toàn an toàn đối với người dân”, TS Khuê nói.