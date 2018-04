Giới trẻ lo toan quá mức về nghề nghiệp, tiền bạc

Tờ The Guardian ngày 6.4 dẫn báo cáo do Quỹ từ thiện The Prince’s Trust của Anh thực hiện cho thấy sự hài lòng của giới trẻ Anh đối với mọi khía cạnh của cuộc sống đều giảm xuống mức báo động.

Báo cáo Chỉ số Giới trẻ Anh được thực hiện hằng năm nhằm đo mức độ hạnh phúc và sự tự tin của giới trẻ ở nhiều lĩnh vực.

Kết quả năm nay cho thấy sự hài lòng từ sức khỏe thể chất cho đến sức khỏe tinh thần của các bạn trẻ đều sụt giảm xuống đến mức thấp nhất kể từ khi báo cáo được thực hiện lần đầu vào năm 2009.

Báo cáo dựa trên khảo sát 2.194 người từ 16-25 tuổi cho thấy cứ 5 bạn trẻ thì có 3 người thường xuyên bị căng thẳng về các vấn đề tiền bạc và việc làm. Trong khi đó, phân nửa từng có các vấn đề về tâm thần và 1/4 cho biết họ thường cảm thấy “vô vọng”.

Phân nửa người được hỏi cho biết họ cảm thấy khó có thể đối phó với các trắc trở trong cuộc sống. Tuy nhiên, hơn 1/4 không nhờ sự giúp đỡ khi rơi vào trường hợp này.

Có sự khác biệt giữa nam và nữ khi nhìn nhận về tương lai khi 57% nữ thường lo lắng về việc mình “chưa được ổn” nói chung, trong khi tỷ lệ này là 41% ở nam.

Ông Nick Stace, Tổng giám đốc The Prince’s Trust, cho rằng chính phủ và người sử dụng lao động nên đầu tư nhiều hơn để phát triển kỹ năng của giới trẻ và giúp họ suy nghĩ tích cực.

“Thế hệ này nhanh chóng mất niềm tin rằng họ có khả năng đạt được các mục tiêu trong đời, trong khi những lo ngại về thị trường việc làm đã thui chột khả năng tiềm ẩn của họ”, ông Stace nói.