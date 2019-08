Hàng ngàn người tham gia cuộc thi 'Đi bộ vì sức khỏe' qua App di động

Ngày 8.8, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam và Công đoàn ngành Y tế tổ chức trao giải tháng thứ nhất cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe - Walk for your health”, với sự tham dự của anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động “Walk your talk” do WHO phát động trên toàn cầu. Chương trình được tổ chức trong vòng 100 ngày, bắt đầu từ 1.7 đến hết 7.10.2019.

Sáng kiến này nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh tại nơi làm việc và giải quyết các vấn đề sức khỏe, bao gồm hoạt động thể chất, sức khỏe và an toàn và dinh dưỡng nghề nghiệp.

Theo ban tổ chức, mọi người dân đều được khuyến khích tham gia chương trình qua App di động “Đi bộ vì sức khỏe”. Sau phát động, hơn 5.000 người đã đăng ký tham gia trên dibo.vn và tải app từ Android store và Apple store. Ban tổ chức cũng đã phát 2.000 vòng theo dõi sức khỏe Miband 3 miễn phí cho những người đăng ký sớm.

Sau 1 tháng triển khai, hơn 500 đội và hơn 3.000 thành viên đăng ký đã thi đua, kiên trì duy trì vận động thể chất. Căn cứ vào kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra 50 đội và 50 cá nhân có thành tích cao nhất để trao giải tháng đầu tiên.

Điểm chạy tháng thứ 2 bắt đầu tính từ 8.8; trao giải tháng thứ 2 dự kiến vào đầu tháng 9, và trao giải chung cuộc dự kiến vào 15.10, hướng đến kỷ niệm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Ban tổ chức khuyến khích mọi người dân ở mọi lứa tuổi, tiếp tục tải app “Đi bộ vì sức khỏe” trên Apple store và Play store, đăng ký và tham gia chương trình.