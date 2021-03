Hàng trăm bạn trẻ đạp xe hưởng ứng Giờ trái đất, chống biến đổi khí hậu

Anh Lê Hoàng Minh, Trưởng ban tổ chức Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021, đã kêu gọi như thế khi phát biểu tại chương trình “Đạp xe hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2021”. Hoạt động do Thành đoàn TP.HCM tổ chức diễn ra vào ngày 27.3, thu hút hơn 400 lượt bạn trẻ tham gia, góp phần tuyên truyền đến cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường , chống biến đổi khí hậu.

Theo anh Lê Hoàng Minh, chủ đề của Chiến dịch Giờ trái đất năm nay được chọn là “Race to Zero - Be A Hero (Cuộc đua phát thải cân bằng - Chạm tới thành công)”. Mục đích của chiến dịch năm nay nhằm tuyên truyền, vận động mọi người chung tay giảm thải rác thải nhựa, giảm lượng phát thải khí nhà kính, thông qua hành động, thiết thực nhằm chống biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường mà các cá nhân có thể thực hiện để hưởng ứng, chẳng hạn như: đầu tư vào các thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng các sản phẩm xanh, sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường…