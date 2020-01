Hạnh mồ côi cha sắp trở thành điều dưỡng

Nhà ở ngoại thành, ngày nào Hạnh cũng ngồi nhiều giờ trên xe buýt để đến trường, nhưng đó không phải là bất tiện, việc được đến trường với nữ sinh vẫn mãi là niềm hạnh phúc. “Đối với em, học ĐH như mở ra một khung trời mới, môi trường tuyệt vời để em rèn luyện bản thân. Em học rất nhiều điều từ những người bạn mới, thầy cô - những người lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ chúng em”, Hạnh chia sẻ.

Năm thứ 2 ĐH, Hạnh đã bắt đầu những buổi thực tập điều dưỡng tại nhiều bệnh viện và đi tình nguyện tại các trung tâm hỗ trợ trẻ em nghèo . Tháng 10.2019, cô đi thực tập ở Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trưng Vương, tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, với những tính cách khác nhau, do đó buộc mỗi sinh viên điều dưỡng phải có cách ứng xử linh hoạt trước nhiều tình huống. Dịp tết trung thu vừa qua, cô cùng những người bạn tổ chức vui tết cho những em nhỏ ở làng Thủ Đức, chuyến đi này cho Hạnh nhận ra, dù mình gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống nhưng so với nhiều em nhỏ nơi này, Hạnh còn may mắn hơn rất nhiều. “Suy nghĩ đó càng thôi thúc trong em, rằng mình phải làm sao để sống tốt hơn với những gì mình đang có”, Hạnh trầm ngâm.