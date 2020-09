'Hút mắt' với bánh trung thu than tre của nữ sinh 9X

Nhiều ngày nay, Bùi Thúy An, 22 tuổi, SV năm cuối Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, vui mừng vì thành quả mà mình làm ra đã được nhiều bạn bè, người thân đón nhận. Đó là món bánh trung thu làm từ tinh than tre cùng những họa tiết nổi bật như con cá, hoa cúc… vừa hiện đại, vừa truyền thống.

Thúy An cho biết: “Bánh trung thu tinh than tre lấy ý tưởng vào đêm trăng sáng nhất mùa trung thu. Theo đó, vỏ bánh than tre biểu trưng cho màn đêm, những họa tiết lấp lánh trên bánh thể hiện cho ánh trăng”.

Thúy An bật mí: “Bánh trung thu truyền thống bản chất là màu vàng, được làm từ nước đường. Nhưng mà mình đã phối thêm màu đen của tinh than tre để có thêm loại bánh mới lạ, ấn tượng hơn”.

Khi được hỏi tinh than tre có tốt cho sức khỏe hay không, Thúy An nói: “Bột tinh than tre được làm từ thiên nhiên nên rất tốt cho sức khỏe, có tác dụng thải những độc tố từ bên trong cơ thể mình ra. Than tre mình đang sử dụng được nhập từ Nhật Bản, có giá thành khá cao”.

Thúy An đang chuẩn bị phần vỏ bánh

Đôi tay cẩn thận làm phần nhân bánh, Thúy An chia sẻ nhân sẽ được sên trước khi làm bánh. Hiện tại bên mình có 11 loại nhân, trong đó 2 mặn và 9 ngọt (chanh dây, đào, dâu…), tuy nhiên để giữ được nét truyền thống nên nhân chính là đậu xanh.

Bánh được nướng 3 lần để đảm bảo độ ngon, thời gian dao động từ 20 đến 60 phút, tùy loại nhân. “Những hình dáng trên chiếc bánh được mình dùng tay nặn, hoặc dùng khuôn tạo hình. Nguyên liệu chính là phần bột của vỏ bánh. Còn màu vàng, trắng được tô đó là nhũ vàng và bạch kim”, An nói.

Phần bột của vỏ bánh trung thu được Thúy An làm bằng bột than tre và bột mì Ảnh: Tấn Đạt Ở khâu làm nhân cho bánh, Thúy An cho biết cần phải vo thật chật để tránh không khí lọt vào, như thế nhân bánh sẽ không đẹp Ảnh: Tấn Đạt

Đa dạng loại nhân Ảnh: Tấn Đạt

Hoa cúc trên bánh được nặn, tạo khung từ bột làm bánh Ảnh: Tấn Đạt Bánh được nướng 3 lần để đảm bảo độ ngon, thời gian dao động từ 20 đến 60 phút, tùy loại nhân Ảnh: Tấn Đạt

Video làm bánh trung thu từ tinh than tre

Niềm đam mê làm bánh quá lớn

Tâm tư về công việc làm bánh, Thúy An kể lại: “Vào năm nhất đại học mình được mẹ tặng lò nướng để làm bánh ăn chơi, không ngờ lại thích hồi nào không hay. Mỗi lần được khen làm bánh ngon là mình có động lực làm nhiều hơn”.

Tuy nhiên, vào năm 2, năm 3 đại học, sợ xao nhãng việc học, ba mẹ của Thúy An không chấp nhận cho con mình vào bếp mỗi ngày.

“Là một sinh viên kiến trúc khi mình rẻ qua làm nghề bánh, thì gia đình không ủng hộ lắm, vì tối ngày chỉ ở trong bếp, không giao tiếp với những thứ bên ngoài. Tuy nhiên, mình có niềm đam mê làm bánh quá lớn, đặc biệt mình áp dụng được kiến thức trong trường (ngành tạo dáng sản phẩm) vào từng loại bánh mình làm. Với mình, kiến thức tại trường là nền tảng vững chắc cho ước mơ sau này”, Thúy An tâm sự.

Gương mặt toát lên niềm hy vọng, Thúy An nói tiếp: “Kết thúc việc học mình sẽ mở một tiệm làm bánh nhỏ để kinh doanh kiếm tiền. Sau đó, đi du học về nghề làm bánh để nâng cao tay nghề. Với mình cảm thấy thư giãn, thoải mái và sáng tạo nhất đó là những lúc trong bếp làm từng chiếc bánh”.

Sau khi được nướng 2 lần, chiếc bánh trung thu sẽ được tô điểm bằng màu nhũ Ảnh: Tấn Đạt Hoa cúc nở rộ Ảnh: Tấn Đạt Tỉ mỉ, cẩn trọng tô màu nhũ cho bánh Ảnh: Tấn Đạt

Những chi tiết được tạo hình 3D, khiến người xem xuýt xoa. Sau khi tạo tô xong, bánh sẽ được nướng lần cuối Ảnh: Tấn Đạt