Khắc họa những câu chuyện cảm động về chiến sĩ công an nhân dân

Ngày 9.9, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với T.Ư Đoàn tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi viết tìm hiểu 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (CAND) Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tham dự chương trình có thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương.

Tại lễ trao giải, trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an, cho biết sau 4 tháng phát động, cuộc thi có 512.575 bài dự thi cấp cơ sở, trong đó 91,4% tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, đoàn viên thanh niên trong lực lượng CAND; 8,6% tác giả, nhóm tác giả là các tập thể, cá nhân ngoài lực lượng CAND.

Cấp T.Ư, cuộc thi đã nhận được gần 500 bài dự thi của các đơn vị, địa phương. Các tác phẩm dự thi vòng chung khảo đều có nội dung tốt. Nhiều tác giả, nhóm tác giả có sự đầu tư nghiên cứu, tham khảo tư liệu, tập hợp được nhiều thông tin, hình ảnh, tư liệu đa dạng, phong phú tạo sức thuyết phục cho bài thi.

Nhiều bài thi có những nghiên cứu chuyên sâu, đề xuất sát, đúng với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương trong xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao thưởng cho các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả cuộc thi tại cấp cơ sở và có bài dự thi cấp T.Ư có chất lượng Ảnh Xuân Tùng

Anh Vũ cũng cho biết, nhiều bài thi chia sẻ những câu chuyện hay, cảm động về hình ảnh người cán bộ chiến sĩ CAND trong thực hiện nhiệm vụ, công tác, chiến đấu, tham gia các hoạt động an sinh xã hội cũng như giản dị trong cuộc sống đời thường… góp phần khắc họa rõ nét tình cảm của quần chúng nhân với lực lượng CAND cũng như hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng đánh giá: “Qua lăng kính của quần chúng nhân dân, có rất nhiều câu chuyện hay, cảm động về người cán bộ chiến sĩ CAND trong thực hiện nhiệm vụ, công tác, chiến đấu, tham gia các hoạt động xã hội cũng như trong sống đời thường được chia sẻ trong các bài dự thi, đã góp phần khắc họa rõ nét tình cảm của quần chúng nhân dân với lực lượng CAND, cũng như hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng nhân dân”.

Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba cho các đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả cuộc thi tại cấp cơ sở và có bài dự thi cấp T.Ư có chất lượng; trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 15 giải ba và 30 giải khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả có bài dự thi xuất sắc.