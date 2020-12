Khen thưởng học sinh lớp 8 nhặt được 23 triệu đồng đem trả người đánh rơi

Sáng 14.12, Sở Giáo dục - Đào tạo Nghệ An trao tặng giấy khen cho em Ngô Thị Hồng Hà (lớp 8A, Trường THCS Quỳnh Hồng, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) vì đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi , tìm người trả lại.

Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và nhà trường cũng tuyên dương, khen thưởng em Ngô Thị Hồng Hà vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào "Nghìn việc tốt".

Hà và mẹ giao nộp số tiền Hà nhặt được cho công an xã để tìm trao trả cho người đánh mất ẢNH CTV

Trước đó, đêm 9.12, trên đường đi lễ từ nhà thờ trở về nhà, Hà nhặt được một bọc tiền 23 triệu đồng. Sau khi nhặt được tiền, Hà mang về nhà báo với mẹ rồi cùng mẹ mang số tiền này đến trình báo và giao nộp cho Công an xã Quỳnh Hồng để công an tìm, trả cho người bị mất.

Ngay sau đó, Công an xã Quỳnh Hồng phát thông báo tìm người đánh rơi tiền để người bị mất tiền đến để làm thủ tục nhận lại tài sản. Hiện đã có một người dân đến Công an xã Quỳnh Hồng trình báo về việc mất tiền. Công an xã đang xác minh thêm để trao lại tiền cho người đánh mất.