Lần đầu tiên sinh viên chế tạo hệ thống quét 3D

Trưởng nhóm Nguyễn Việt Kiên chia sẻ: “Ở VN lĩnh vực này còn khá mới. Các máy đo quét 3D ở VN được nhập từ nước ngoài với giá rất cao, do đó không dễ gì để sở hữu. Nhóm muốn xây dựng một hệ đo “made in VN”, được chế tạo bởi người Việt, dễ sử dụng, đạt độ chính xác cao và thời gian đo quét nhanh. Đặc biệt là giá thành rẻ hơn rất nhiều so với các máy nước ngoài, đi kèm các dịch vụ tiện ích như đo quét thuê, hỗ trợ tư vấn 3D...”.