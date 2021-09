Lần đầu tiên tại Long An có 'ATM oxy tình thương' cho bệnh nhân Covid-19

Ngày 3.9, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Long An tổ chức lễ ra mắt chương trình "ATM oxy tình thương", nhằm hỗ trợ cung cấp bình oxy điều trị Covid-19 tại các địa phương thuộc vùng nguy cơ cao và rất cao trên địa bàn tỉnh Long An . Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An, đã đến dự lễ ra mắt.

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy Long An (áo trắng giữa); ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn, đại diện các nhà hảo tâm tại lễ ra mắt ATM oxy tình thương

Theo anh Võ Trần Tuấn Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Long An, chương trình "ATM oxy tình thương" được triển khai bao gồm hai giai đoạn, với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp.

Ở giai đoạn 1, Ban điều hành ATM oxy sẽ hỗ trợ các bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế lưu động, cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, TP.Tân An với 500 bình oxy, 100 van đồng hồ áp suất, 100 van chia ống thở. Ngoài ra, Ban điều hành còn hỗ trợ các đơn vị đổi nạp bình oxy với công suất 250 bình 40 lít/ngày.

Giai đoạn 2, Ban điều hành ATM oxy sẽ xây dựng các trạm cơ sở tiếp nhận, vận chuyển bình oxy tại 4 điểm trong "vùng đỏ" trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các bệnh nhân điều trị Covid-19 tại nhà hoặc các trường hợp bệnh nhân chuyển viện cần gấp oxy. Mỗi trạm cơ sở được trang bị ít nhất 50 bình chứa oxy, 50 van đồng hồ áp suất, 20 van chia ống thở.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho hay chương trình "ATM oxy tình thương" do Tỉnh đoàn Long An thực hiện là một mô hình mới, thiết thực, phù hợp với tình hình, diễn biến và ứng phó với các tình huống khẩn cấp theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Long An trong giai đoạn nước rút hiện nay. Đây có thể xem là giải pháp kịp thời hỗ trợ người mắc Covid-19 và sự chung tay của tuổi trẻ Long An cùng với cơ sở y tế nhằm hạn chế tối đa trường hợp người tử vong do thiếu oxy cấp cứu.