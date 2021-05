Lừa xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc: Làm sao để tránh 'bẫy' của kẻ xấu?

Dấu hiệu nhận biết về lừa đảo xuất khẩu lao động Theo ông Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, người lao động có thể nhận biết một công ty lừa đảo về xuất khẩu lao động bằng các dấu hiệu như: k hông có giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc tìm lý do từ chối cho xem giấy phép khi có yêu cầu. "Công ty hoặc cá nhân lừa đảo t hường tư vấn thông tin chi phí rẻ, nhưng khi tham gia thì thu phí cao hơn nhiều so với quy định của Bộ LĐ-TB-XH. Họ thường tư vấn là đi nhanh, học tiếng ít. Bên cạnh đó, t hông tin tuyển dụng đơn hàng thường mập mờ, không rõ tên công ty, không có địa chỉ nơi làm việc, không có mức lương cơ bản, không có hình ảnh chứng minh công việc cụ thể", ông Nghĩa lưu ý. Bên cạnh đó, kẻ lừa đảo xuất khẩu lao động th ường có chiêu trò tô vẽ về điều kiện sống, mức lương cao gấp 2-3 lần so với lương cơ bản thực tế đã được các nước quy định và công khai.