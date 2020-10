Mất điện, trời mưa to vẫn chong đèn làm hàng cứu trợ miền Trung

Hôm nay, sau 5 ngày miệt mài, làm không quản ngày đêm thì đợt hàng đầu tiên của nhóm cũng đã hoàn thành. Điều đặc biệt, những mặt hàng các bạn nghiên cứu làm và gửi cứu trợ miền Trung rất sáng tạo. Đó chính là sản phẩm viên gừng dứa mật ong để giúp bà con vùng lũ chống được cảm lạnh, ho… vì phải sống chung với nước lũ nhiều ngày.

Sản phẩm được thực hiện bởi các thành viên nhóm thiện nguyện thuộc cộng đồng Liên minh nông nghiệp tử tế và thành viên các nhóm dự án thanh niên nông thôn khởi nghiệp.

Phải làm nhanh vì đồng bào miền Trung đang cần

Tối 19.10, liên lạc với anh Nguyễn Văn Hạnh, chủ dự án khởi nghiệp Nông sản hạnh phúc, trưởng nhóm Liên minh nông nghiệp tử tế tại Nghệ An, thì người viết nhận được những hình ảnh anh Hạnh cùng với mọi người đang chong đèn làm các công đoạn để sản xuất viên gừng dứa mật ong lên men, đi kèm với dòng tin nhắn: “Ngay lúc này tại xưởng Nông trại hạnh phúc dù mất điện, trời mưa to nhưng mọi người vẫn đang hăng say làm cho kịp tiến độ để gửi sản phẩm dứa ngậm ho và gừng ngâm molm chia sẻ cho các đội chiến sĩ cứu trợ và cho bà con miền Trung ruột thịt”.

Tỉ mỉ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong từng công đoạn NGUYỄN VĂN HẠNH

Những ngày sau đó, người viết liên lạc nhưng cứ bị gián đoạn vì anh Hạnh và mọi người vẫn đang tất bật với các công đoạn làm sản phẩm đến quên cả nghỉ ngơi. Mãi đến hôm nay, sau 5 ngày, khi đã hoàn thành được đợt thành phẩm đầu tiên, anh Hạnh mới có thời gian để chia sẻ về các hoạt động của nhóm những ngày qua.

Khi người viết hỏi: “Tại sao trời mưa to như vậy, điện thì cúp mà mọi người vẫn chong đèn để làm, mà sao không đợi đến khi có điện hãy làm?”, anh Hạnh chia sẻ: “Lúc đó trời mưa rất lớn, cứ nghĩ đến cảnh dân miền Trung đang lạnh rét vì mưa lũ, thì tụi mình phải làm sao để cho ra sản phẩm nhanh nhất, vì công đoạn cho vào máy sấy cũng mất vài ngày nên làm được càng nhanh càng tốt. Vì thế mà tụi mình không thể đợi được, nên làm bất chấp điều kiện vì đồng bào miền Trung đang cần”.

Mọi công đoạn đều làm bằng tay NGUYỄN VĂN HẠNH

Chia sẻ về lý do chọn thực hiện sản phẩm sáng tạo này, anh Hạnh cho biết miền Trung bão lũ, ngoài việc cứu trợ bằng thực phẩm, thức ăn nước uống thì việc chịu mưa, chịu lạnh, ngấm nước thời gian lâu cũng khiến sức khỏe giảm dẫn đến viêm họng, cảm lạnh, ho, sốt... Chính vì thế mà nhóm quyết định làm những sản phẩm để giúp người dân có được sức khỏe tốt vượt qua mùa mưa lũ khắc nghiệt này.

Bán chưa hết vé số hối hả chạy về phụ gói bánh gửi ra miền Trung

Gác hết công việc nhà, làm việc hết công suất hỗ trợ miền Trung

Theo anh Hạnh dự kiến nhóm sẽ làm 1.000 hũ viên gừng mật ong nhưng vì tất cả đều làm thủ công, từ khâu tập kết nguyên liệu, gọt rửa, nướng, thái, sên gừng... đến kỹ thuật lên men, đều phải chuẩn nên tốn khá nhiều thời gian và công sức.

Công đoạn thái gừng NGUYỄN VĂN HẠNH

Công đoạn sấy khô cũng mất thời gian nhiều ngày NGUYỄN VĂN HẠNH

Thành phẩm viên gừng mật ong NGUYỄN VĂN HẠNH

“Mọi người ai cũng gác lại những công việc nhà, để đến đây, làm việc hết công suất mà không mảy may suy nghĩ đến lợi ích cá nhân mình. Luôn động viên nhau, cùng cố gắng, cùng trò chuyện để tạo không khí vui vẻ làm việc hết công suất mỗi ngày. Rồi kết thúc một ngày làm việc, mọi người ngồi lại, họp bàn công việc, điều chỉnh cho phù hợp hơn và sắp xếp lại những thứ cần làm, rồi lên kế hoạch cho ngày mai. Ngày nào cũng đến tận khuya rồi sáng sớm hôm sau lại hối hả bắt đầu”, anh Hạnh chia sẻ.

Lô hàng cứu trợ đầu tiên gửi cho đồng bào miền Trung NGUYỄN VĂN HẠNH

Theo anh Hạnh nhóm nghiên cứu làm thành dạng viên để gửi về bà con vùng lũ dễ sử dụng.Viên gừng mật ong được làm nên từ các thành phần bao gồm mật ong bổ sung lợi khuẩn, muối thô, bột gừng, bột bí ngô, nước cốt dứa nguyên chất. Tất cả hòa quyện tạo nên viên gừng mật ong giúp bổ sung dưỡng chất, thải độc, phục hồi cân bằng hệ tiêu hóa; phòng trị cảm cúm và các bệnh về hô hấp do nhiễm lạnh; tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Ngoài sản phẩm viên gừng mật ong, nhóm còn gói bánh chưng và quyên góp quần áo gửi tặng đồng bào miền Trung NGUYỄN VĂN HẠNH

Mặc dù rất gấp nhưng nhóm cẩn trọng đến từng khâu để có thể tạo nên sản phẩm chất lượng, hiệu quả và an toàn nhất để gửi cho đồng bào vùng lũ. Từ công đoạn chọn lọc sơ chế nguyên liệu trước khi chế biến gừng, rồi cẩn trọng đến khâu rửa sạch vệ sinh, thanh tiệt trùng và sấy khô chai lọ đựng sản phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…

“Mọi người làm bằng tất cả yêu thương gửi đến đồng bào miền Trung đang hứng chịu bão lũ. Tuy sức người nhỏ bé và có hạn nhưng mỗi hành động nhỏ của mỗi người góp lại cũng thành kết quả lớn và cùng cứu trợ miền Trung vượt qua bão lũ”, anh Hạnh gửi gắm.