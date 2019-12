MC Trác Thúy Miêu: 'Tôi bứt lông quý vị để may mắn thì có chịu được không' ?

Theo khảo sát “Nghiên cứu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ voi, tê giác, tê tê ở Việt Nam” (Research Study on Consumer Demand for Elephant, Rhino and Pangolin Parts and Products in Vietnam) do USAID Saving Species Việt Nam thực hiện, khoảng một nửa số người mua và người nhận các sản phẩm sừng tê, ngà voi và vảy tê tê không biết hoặc không chắc chắn về các điều luật liên quan đến việc quản lý và bảo vệ động vật hoang dã trong Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Cụ thể Điều 244 quy định các hành vi mua bán, tàng trữ và vận chuyển các sản phẩm từ động vật nguy cấp, quý hiếm tuỳ theo mức độ nghiêm trọng, có thể khiến các cá nhân bị kết án lên đến 15 năm tù và các pháp nhân thương mại có thể bị phạt đến 15 tỉ đồng.