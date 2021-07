Mẹ khóc nghẹn vì con gái nén nỗi đau mới mất cha, lên đường chống dịch

Cách đây vài hôm, trong những dòng nhật ký ghi lại hành trình tham gia hỗ trợ chống dịch của mình, Thùy đã viết:

“Đã một tháng trôi qua, thế mà ngày nào mẹ tôi cũng rơi lệ!

Tôi nhớ nhà, tôi nhớ mẹ vô cùng. Thật ra tôi xa nhà cũng chưa đầy một tháng. Nhưng điều làm tôi buồn nhất là nỗi đau mất ba chưa nguôi ngoai, nghe tin dịch bệnh cần sự trợ giúp của tình nguyện viên nên tôi lên đường. Mẹ tôi cũng đã rất nhiều lần khóc vì không gọi được cho tôi, bởi lúc làm việc tôi không sử dụng điện thoại được. Mẹ cũng bao lần năn nỉ tôi đừng đi nữa, nguy hiểm. Bởi nhà giờ chỉ còn có 2 mẹ con, nếu tôi có chuyện gì mẹ sẽ không chịu được. Những lúc ấy tôi xót xa lắm, nhưng cũng ráng cười nói với mẹ là con không sao đâu mẹ, tụi con được anh chị lo chu toàn ăn uống, mạnh khoẻ. Nếu lỡ có bệnh Nhà nước cũng không bỏ tụi con đâu. Nghe tôi nói vậy mẹ cũng chỉ biết ừ. Tôi hiểu mẹ, tôi biết mẹ ở nhà chẳng yên lòng mấy đâu, có khi mẹ còn thức cả đêm trăn trở. Nhưng vì thương con, ủng hộ việc con gái làm nên mẹ chỉ ngậm ngùi đứng ở phía sau dõi theo. Tôi cũng thương mẹ, nhưng tôi cũng thương Việt Nam, thương Sài Gòn lắm!

Mẹ sinh ra tôi, Sài Gòn là nơi giúp tôi trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn. Sài Gòn đang bệnh, con không thể bỏ được. Chỉ mong mẹ hiểu rằng cho dù như thế nào con vẫn rất yêu mẹ, yêu nhiều hơn những gì con đã nói. Chỉ muốn nói với mẹ là con gái mẹ nay đã lớn, đã trưởng thành rồi. Con sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ và bảo vệ bản thân, để còn bảo vệ mẹ. Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng. Con luôn hiểu mẹ khóc chỉ vì lo lắng cho con, nhưng con cảm ơn mẹ vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ con, để con được góp sức trẻ cho cộng đồng. Mẹ chờ nhé, khi nào chúng con hoàn thành nhiệm vụ, Sài Gòn khoẻ lại, mẹ con chúng ta đoàn tụ. Con sẽ dắt mẹ đi khắp Sài Gòn chiêm ngưỡng vẻ đẹp phồn hoa của nó, con sẽ chỉ cho mẹ xem những nơi nào con gái mẹ đã đi qua trong những ngày chống dịch, con sẽ kể mẹ nghe nhiều câu chuyện hay mùa dịch này…”.

Từ lúc rời quê lên lại thành phố để tham gia hỗ trợ chống dịch đến nay, chỉ có những hôm tiêm vắc xin là Thùy xin nghỉ vì bị hành sốt, còn lại chưa có ngày nào là không có mặt cô sinh viên nhỏ nhắn này ở các điểm hỗ trợ chống dịch.

“Mình hỗ trợ ở các điểm tiêm vắc xin, trực chốt cách ly, tham gia hỗ trợ điều phối người dân lấy mẫu xét nghiệm, nếu lúc nào ở các điểm làm nhiệm vụ nhập mã mà kiệt sức thì mình cũng nhảy sang phụ và nhiều ngày hỗ trợ đến quên cả ăn là chuyện bình thường. Có mấy đợt, mình đi vào các khu có nguy cơ lây nhiễm cao, tiếp xúc với F0 khá nhiều, trời thì nóng mà không dám cởi khẩu trang ra uống nước nên vừa mất nước, vừa mệt nhưng ai cũng phải cố gắng”, Thùy kể.

Làm vất vả là thế nhưng Thùy cho biết việc bị người dân chửi vô cớ và đòi đánh cũng xảy ra rất nhiều: “Mình tham gia điều phối nên phải la lớn giọng để mọi người có thể nghe được sau lớp khẩu trang kín mít. Nhưng nhiều khi cũng rất mệt do có người không chịu nghe và còn chửi lại tụi mình. Như hôm qua, tụi mình truy ra khu đó có ca dương tính, vì không được tiết lộ danh tính nên chỉ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang và đảm bảo an toàn. Nhưng sau đó, mình thấy có bé trai còn rất nhỏ ra đứng trước cửa mà không mang khẩu trang, mình lại nói: “Bé ơi, em vô nhà đi nguy hiểm lắm, không thì đeo khẩu trang vào đi em”. Thế là tự dưng có người đàn ông nhào ra chỉ vào mặt mình rồi chửi xối xả. Nhờ có công an khu vực lại can chứ không chắc mình bị đánh luôn rồi”.