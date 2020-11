Mô hình học tập từ vải nỉ, thùng bìa carton

Cô Hồ Thị Tường Vân - Phó trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường CĐ Sư phạm Trung ương TP.HCM, cho hay các mô hình dạy học đa chức năng và sách vải của nhóm bạn Hồng làm ra hiện nay đã bắt đầu được sử dụng trong trường học vì tính hiệu quả, đa dạng trong công tác dạy học, đưa vào các hoạt động thực hành, vui chơi, trải nghiệm cho trẻ mầm non. "Hy vọng những sản phẩm thiết thực, phù hợp ngành nghề và phù hợp với quá trình giáo dục trẻ mầm non như thế này sẽ ngày càng được ứng dụng và phổ biến rộng rãi theo tiêu chí đẹp, rẻ, bền, khoa học", cô Vân nói.