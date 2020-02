Mô hình 'không tiếp xúc' ăn nên làm ra trong thời điểm dịch Covid-19

Do việc ngại tiếp xúc nơi công cộng nên nhiều người dân muốn mua sắm đã tìm đến các mô hình “không tiếp xúc” như một giải pháp để phòng dịch Covid-19 hiệu quả.

Là người sáng lập ứng dụng Tanca, chấm công trực tuyến, anh Trần Việt Quân (36 tuổi) cho biết trong mùa dịch Covid-19 , số lượng đăng ký ứng dụng bỗng dưng tăng mạnh. Có rất nhiều doanh nghiệp đã liên hệ với anh để tư vấn cũng như sử dụng dịch vụ. Số khách hàng tăng cao và số lượng khách hiện tại của Tanca chuyển sang chấm công di động cũng từ đó tăng theo. Lý do là máy chấm công vân tay được dùng chung nên không an toàn. Khi sử dụng chấm công trên điện thoại, mỗi nhân viên sẽ chấm công trên máy của họ, do vậy sẽ giảm các nguy cơ lây nhiễm từ các thiết bị dùng chung.