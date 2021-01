Mời công an tập huấn sinh viên tránh đa cấp trá hình

Sinh viên năm nhất là đối tượng được lưu ý

Trên mạng xã hội đang rộ lên câu chuyện của D.L, sinh viên (SV) năm nhất Trường ĐH Thủ Dầu Một (Bình Dương), nghe theo lời mời gọi tham gia kinh doanh đa cấp rồi bỏ bê học hành. D.L cũng xin tiền cha mẹ để kinh doanh. Những ngày vừa qua, gia đình cho biết D.L không liên lạc với gia đình.

Theo thạc sĩ Phan Nguyễn Quỳnh Anh, Trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Thủ Dầu Một, cách đây khoảng nửa tháng, bố của D.L có đến trường gặp lãnh đạo khoa. Sau đó, D.L có về nhà vào dịp Tết dương lịch. Nhưng cách đây vài ngày, D.L lại bỏ nhà đi. Hiện tại, gia đình có báo công an địa phương để tìm kiếm nhưng chưa biết D.L đi đâu.

Trong khi đó, dù thời điểm này chưa có trường hợp nào tương tự nhưng rút kinh nghiệm những chuyện xảy ra ở các năm trước đó, lãnh đạo Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã tổ chức buổi nói chuyện giữa đại diện Công an Q.Thủ Đức với SV về vấn đề này.

Theo đó, công an in ấn tài liệu với nội dung cụ thể về đa cấp trá hình. Vì từng tiếp nhận nhiều vụ việc tương tự, phía công an xác định đối tượng mà các công ty đa cấp trá hình hay hướng tới là SV (nhất là SV năm nhất, xa nhà, muốn có thêm thu nhập), tiểu thương, nội trợ, người chưa có việc làm ổn định...

Theo công an, hình thức lôi kéo của đa cấp trá hình là chào mời tham gia các nhóm, khóa huấn luyện, đào tạo bán hàng với mức lương cao, nhanh chóng làm giàu trong thời gian ngắn. Bên cạnh đó là kêu gọi đầu tư tài chính , góp vốn và sẽ nhận lợi nhuận khủng mà không phải làm gì. Các công ty này cũng tổ chức các hội nghị, hội thảo với quy mô hoành tráng, hấp dẫn. Họ lập trang web giả danh các công ty, tập đoàn uy tín nước ngoài, đưa ra thông tin gian dối về các chương trình, gói đầu tư hấp dẫn lãi suất, lợi nhuận cao, thời gian thu hồi vốn nhanh và tặng các lợi ích vật chất khác để lôi kéo người dân tham gia đầu tư vốn, sau đó chiếm đoạt...

Thạc sĩ Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác SV Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, cho biết thời điểm gần Tết Nguyên đán thường xảy ra những trường hợp SV bị các công ty đa cấp trá hình lôi kéo do SV muốn có việc làm thêm, có thu nhập để về nhà ăn tết. Công an Q.Thủ Đức đã tiếp nhận nhiều vụ việc tương tự nên trường đề nghị công an chia sẻ, huấn luyện để SV nhận biết, có cách phòng tránh, không bị lôi kéo, dụ dỗ, ảnh hưởng đến việc học.

Cảnh báo lừa đảo việc làm cuối năm

Cũng theo thạc sĩ Đặng Kiên Cường, không chỉ bị lôi kéo bởi đa cấp trá hình, thời điểm cuối năm, SV cũng rất dễ bị lừa đảo khi đi kiếm việc làm thêm bằng các hình thức như chiếm dụng tiền đóng làm hồ sơ; tham gia đầu tư, kinh doanh các loại tiền ảo, tiền điện tử, huy động vốn... Vì vậy, mỗi tháng trường mời Công an Q.Thủ Đức nói chuyện cùng SV một lần về những trường hợp lừa đảo này để SV có thể phòng tránh. “Hy vọng từ các buổi nói chuyện như vậy, nhận thức của SV sẽ tăng lên, không xảy ra các trường hợp như trước kia nữa”, thạc sĩ Cường mong muốn.

Trong thời gian gần đây, Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM ghi nhận khá nhiều phản ánh của SV về tình trạng lừa đảo khi tìm việc làm thêm cuối năm. Đa phần các đối tượng ẩn danh đăng tải thông tin tuyển dụng lên mạng xã hội, kèm mức thu nhập và thời gian làm việc hấp dẫn. Sau đó nhận hồ sơ, thực hiện phỏng vấn, ký hợp đồng làm việc rồi bán đồng phục, sản phẩm cho SV với giá cao. Khi SV đóng tiền thế chân, các đối tượng này để SV chờ đợi mà không bao giờ gọi đến làm việc, với mục đích chính là chiếm đoạt tiền cọc hoặc dụ dỗ SV vào đường dây đa cấp, ép SV tham gia đóng tiền mua sản phẩm. Nhiều SV thiếu trải nghiệm cuộc sống dễ dàng mắc bẫy. Sau khi nhận các phản ánh này, nhà trường đã thực hiện nhiều giải pháp tư vấn, cảnh báo để SV nhận diện các thủ đoạn nêu trên và đề nghị SV nên tìm việc làm thêm từ những kênh việc làm của trường.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Phó trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh - Truyền thông, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cũng cho biết thời gian gần đây trường tổ chức sinh hoạt lớp cho SV. Mỗi buổi sinh hoạt có cán bộ lớp, giáo viên chủ nhiệm, nhân viên phòng truyền thông, công tác SV, cán bộ Đoàn. Trong đó có nội dung nhắc nhở SV cẩn thận suy xét với các khóa học làm giàu nhanh chóng, kỹ năng mềm, đa cấp trá hình, lừa đảo việc làm ...

Cũng theo thạc sĩ Phương, trong thời điểm này, trường đề nghị SV có nhu cầu tìm việc liên hệ với trung tâm doanh nghiệp của trường chứ không nên tự ý liên hệ ở bên ngoài, rất dễ bị lừa.