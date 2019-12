Nam giới khoái áo dài ngũ thân

Đầu thế kỷ XX áo dài dần được cách tân do sự phát triển của xã hội và văn minh phương Tây du nhập vào đã chi phối lên trang phục của người Việt. Những nhà thiết kế đưa mẫu đồ Tây kết hợp vào chiếc áo dài, gọi là áo dài cách tân. Áo không còn rộng thùng thình mà được may nhỏ lại, được bóp eo, không còn may tay liền như áo dài truyền thống, tà áo nhỏ vừa người.