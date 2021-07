Nam sinh là F0 Covid-19 nhận học bổng từ phòng cách ly

Từ trong phòng cách ly bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 (khu tái định Thủ Thiêm, P. Anh Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM), thông qua ứng dụng gọi video Zoom , Trần Nhựt Hoàng vui mừng thông báo mình trở thành 1 trong 4 người chiến thắng cuộc thi Brand New Name với học bổng toàn phần trị giá 50 triệu đồng.

Nam sinh là F0 Covid-19 vẫn giành học bổng từ phòng cách ly

Cuộc thi dành cho các bạn trẻ yêu thích lĩnh vực này tham gia thể hiện khả năng và chứng minh là một Influencer (người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội ). Cuộc thi diễn ra theo hình thức trực tuyến trên cả nước.

Trần Nhựt Hoàng chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên từ phòng cách ly Lê Nam

Hoàng tham gia cuộc thi đến vòng thứ 3 thì thông báo đang là F0 và phải cách ly tại khu điều trị Covid-19 Thủ Thiêm. Cậu đi cách ly một mình, không có wifi và 3G nên ban đầu thông báo với ban tổ chức sẽ không tham gia được. Đến sát giờ thi, nam sinh tìm cách liên lạc với ban tổ chức mong muốn được tiếp tục tham gia thi và xin khu cách ly tạo điều kiện để ngồi ở phòng có sóng ổn định hơn. Tuy nhiên, do vẫn không vào được mạng nên Ban tổ chức đã tạo điều kiện để Hoàng tự quay video bài thi. Cuối cùng Hoàng xuất sắc trở thành một trong bốn người chiến thắng của cuộc thi này.

Không muốn lãng phí công sức và nỗ lực đã bỏ ra

“Em được biết mình dương tính với Covid-19 vào ngày 13.7 và được đưa vào khu cách ly một ngày sau đó. Trước đó em bị đau đầu, tuy nhiên, em không nghĩ triệu chứng đau đầu đó là do ảnh hưởng của Covid-19. Có thể do trước đó em bị stress và em có một khoảng thời gian bị mất ngủ cho nên em có triệu chứng như vậy”, Hoàng tâm sự với phóng viên Báo Thanh Niên.

Khi biết được bị dương tính Covivd-19 và sắp sửa phải thi vòng phỏng vấn của cuộc thi, nam sinh cho biết rất bối rối.

“Trước đó em có tiếp xúc gần với một số người nên em rất sợ những bạn đó sẽ bị em lây Covid-19. Khi biết tin, em đã lập tức gọi cho các bạn, yêu cầu các bạn phải đi test covid-19 và tự cách ly ngay lập tức. Rất may những người mà em tiếp xúc gần đều âm tính hết”, Hoàng chia sẻ.

Nam sinh phát hiện dương tính với Covid-19 vào ngày 13.7 và được đưa vào khu cách ly một ngày sau đó NVCC

Hiện tại, nam sinh khoa Ngôn ngữ Anh cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị phải thi cuối kỳ một số môn học trên trường bằng hình thức trực tuyến.

Một số vật dụng cá nhân trong phòng cách ly của Hoàng NVCC

Hoàng cho biết động lực để cậu hoàn thành vòng thi thứ 3, cũng là vòng phỏng vấn cuộc thi bởi không muốn lãng phí công sức và nỗ lực bỏ ra trong các vòng thi trước.

“Mặc dù mạng internet khá yếu và trong buổi thi thứ ba, em đã không thể thuyết trình trực tiếp với ban giám khảo nhưng ban tổ chức đã rất tạo điều kiện cho em cơ hội được quay video thuyết trình lại và gửi sau đó”, Hoàng nói.

Cuộc sống trong khu cách ly lành mạnh và thoải mái

Nam sinh đã ở trong khu cách ly tính đến hôm nay (26.7) là 13 ngày. “Sức khoẻ của em vẫn rất tốt, không có triệu chứng ho sốt hay các triệu chứng khác của Covid-19”, nam sinh nói.

Ở trong khu cách ly, theo Hoàng chia sẻ, việc sinh hoạt rất lành mạnh và thoải mái: “Hàng ngày em được ăn đủ 3 bữa, đồ ăn ở đây được chế biến khá ngon và dinh dưỡng. Mỗi ngày em được các anh chị nhân viên y tế chăm sóc và cho uống Vitamin C để cải thiện sức khoẻ”.

Hoàng cho biết cuộc sống trong khu cách ly rất thoải mái, đồ ăn khá ngon và được các y bác sĩ quan tâm Lê Nam Về kế hoạch đối với giải thưởng đạt được sau cuộc thi này, nam sinh Về kế hoạch đối với giải thưởng đạt được sau cuộc thi này, nam sinh ngành Ngôn ngữ Anh cho hay sẽ tiếp tục đầu tư vào việc học và phát triển kiến thức nền tảng của mình trong lĩnh vực marketing.

Đang là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, tuy nhiên, nam sinh rất có đam mê với ngành digital marketing Lê Nam

“Về nghề nghiệp tương lai, hiện tại em vẫn cảm thấy rất thích thú đối với mảng marketing, đặc biệt là về mảng digital marketing, em hy vọng trong tương lai mình được làm việc trong mảng này cho một công ty hoặc một agency (các công ty dịch vụ truyền thông) nào đó”, nam sinh chia sẻ với phóng viên về dự định tương lai.

Đại diện Ban tổ chức cuộc thi Brand New Name cho biết: “Bài trình bày của Hoàng mạch lạc, cấu trúc bài thi tốt, thể hiện có kiến thức nền tảng về marketing nói chung và digital marketing nói riêng. Hoàng là thí sinh đặc biệt nhất trong cuộc thi năm nay. Mặc dù đang phải cách ly nhưng em đã cố gắng tìm mọi cách để được phỏng vấn trực tiếp. Do khó khăn về đường mạng không ổn định nhưng em vẫn theo đuổi đến cùng bằng cách quay lại phần thuyết trình của mình. Ban giám khảo đánh giá cao sự cố gắng và nỗ lực của em”.