Nam sinh lớp 7 ở Hà Tĩnh nhặt được 50 triệu đồng trả lại người đánh rơi

Ngày 4.4, thông tin từ Công an phường Nam Hà (thành phố Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa tổ chức trao trả số tiền 50 triệu đồng do 1 học sinh nhặt được trên đường cho chủ nhân không may đánh rơi. Đồng thời, đề xuất với địa phương khen thưởng hành động nhặt được của rơi tìm người trả lại cho học sinh này.