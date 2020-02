Nhặt được 5 chỉ vàng, tìm người mất để trả lại

Sáng 8.2, Thượng tá Lê Văn Hùng (Phó trưởng Công an H.Thanh Bình, Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa đến trao giấy khen của UBND H.Thanh Bình cho bà Phạm Thị Xum (66 tuổi, ngụ khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, H.Thanh Bình) vì nhặt của rơi trả lại người bị mất.

Trước đó, vào 7 giờ sáng 5.1.2020, bà Xum đi chợ Thanh Bình và nhặt được chiếc lắc tay 5 chỉ vàng trị giá khoảng 20,7 triệu đồng. Tìm trong khu vực chợ không ai nhận lại tài sản, nên bà Xum mang đến Công an Thị trấn Thanh Bình để trình báo nhờ tìm người bị mất.

Qua xác minh, ngày 7.1, Công an thị trấn Thanh Bình đã gửi lại số vàng của bà Xum nhặt cho người đánh mất là chị Nguyễn Thị Kim Triều (ngụ xã Tân Phú, H.Thanh Bình, Đồng Tháp).

Thượng tá Hùng cho hay thêm, Công an H.Thanh Bình vừa trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp cho đồng chí Nguyễn Chí Bảo (Công an viên xã Tân Thạnh, H.Thanh Bình) vì trả lại của rơi cho người bị mất.

Trước đó, vào tối 19.12.2019, trên đường đi đến trụ sở Công an xã Tân Thạnh làm việc, anh Bảo nhặt được cái ví bên trong có 1,3 triệu đồng, 2 thẻ ATM và nhiều giấy tờ tùy thân. Anh Bảo liền mang toàn bộ tài sản nhặt được về báo cáo với chỉ huy Công an xã Tân Thạnh tìm người bị mất tài sản trả lại.

Đến ngày 20.12.2019, đơn vị anh Bảo công tác đã trả chiếc ví cho người làm mất ngụ ở H.Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.