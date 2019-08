'Nếu được đầu tư, tay nghề của thí sinh Việt Nam không thua kém thế giới'

Vừa trở về từ Kazan, CHLB Nga, dường như niềm vui chiến thắng vẫn còn khiến Trương Thế Diệu bồi hồi. Diệu kể lại: “Nghề phay CNC năm nay có 31 thí sinh đến từ 31 quốc gia thi đấu. Nếu như một số nghề khác có đề mở, thí sinh được biết nội dung trước 1-2 tuần, thì đề thi nghề phay CNC đến khi thi mới được công bố. Trong 3 ngày thi, tụi em phải vừa lập trình vừa gia công trên vật liệu nhôm và thép theo yêu cầu của đề. Vì được huấn luyện tay nghề rất kỹ nên em đã vượt qua các bài thi mà không gặp trở ngại gì”.

Kết quả thi của Diệu đã khiến mọi người không hề thất vọng. Diệu đạt 726 điểm, chỉ kém thí sinh đạt huy chương vàng 4 điểm. Cùng đạt huy chương bạc với Diệu là thí sinh đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc, 2 quốc gia rất mạnh về kỹ năng nghề và có nền công nghệ vô cùng phát triển so với Việt Nam.

Diệu tại khán đài diễn ra lễ bế mạc Kỳ thi tay nghề thế giới 2019 NVCC

“Chỉ nói riêng nghề phay CNC, thông qua kết quả, em thấy trình độ lập trình và gia công sản phẩm của thí sinh Việt Nam không chênh lệch nhiều so với các nước phát triển mạnh. Có lẽ do em may mắn được cọ sát thực tế tại doanh nghiệp, được huấn luyện từ những người có tay nghề giỏi nên khi đi thi em luôn nghĩ mình đủ khả năng hoàn thành tốt. Em tin là nếu các thí sinh Việt Nam được đầu tư, đào tạo bài bản thì trong các đấu trường quốc tế như thế này, chúng ta sẽ không thua kém thế giới”, Diệu chia sẻ.

Cần học hỏi tác phong công nghiệp

Nhưng theo Diệu, bạn trẻ Việt Nam cần học hỏi nhiều ở bạn bè quốc tế, đó là tác phong công nghiệp cũng như thái độ làm việc.

Được biết, cách đây 2 năm, sau khi hoàn thành năm nhất tại Trường CĐ nghề Bách Khoa, nhờ năng lực nổi trội, Diệu trở thành một trong 2 sinh viên được Công ty Denso Việt Nam tuyển chọn để huấn luyện cho Kỳ thi tay nghề thế giới này ở nghề phay CNC. Trong quá trình huấn luyện này, Diệu đã trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, Tổng quản lý Công ty Denso tại Việt Nam, thuộc Tập đoàn Denso Nhật Bản, nhìn nhận: “Chúng tôi rất tự hào về kết quả này. Các thí sinh Việt Nam không hề thua kém với nước bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để Diệu có điều kiện phát triển khả năng hơn nữa cũng như góp phần thúc đẩy đam mê thanh thiếu niên Việt Nam học nghề”.

Theo bà Hiền, Công ty Denso có sự hợp tác chặt chẽ với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các trường nghề trong việc tuyển dụng và đào tạo sinh viên. “Chúng tôi tuyển dụng sinh viên 2 năm trước Kỳ thi tay nghề thế giới. Thông báo tuyển dụng được đăng tải rộng rãi đến các trường nghề để các em tự do ứng tuyển...”, bà Hiền thông tin thêm.

Diệu cho biết mình chuẩn bị trở lại Trường CĐ nghề Bách khoa học tiếp sau khi "hoàn thành nhiệm vụ" tại Kỳ thi tay nghề thế giới. Và sau khi tốt nghiệp, Diệu sẽ quay về làm việc tại Công ty Denso.