Nếu được thông qua, nam sinh sẽ mặc áo dài thế nào khi đến trường?

Sẽ kết hợp giữa truyền thống và hiện đại



Gia Lộc mặc áo dài đến trường vào mỗi thứ hai hằng tuần ẢNH: GIA LỘC Là một người trẻ yêu thích văn hóa truyền thống, Phùng Thế Gia Lộc (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương) không ngần ngại diện áo dài vào mỗi thứ hai hằng tuần đến trường. Gia Lộc cho biết đã bắt đầu việc này trước cả khi có đề xuất, cụ thể là từ sau khi có tin các nam công chức ở Huế mặc áo dài đến cơ quan. Theo Lộc, đây là một cách để giữ gìn nét văn hóa, đồng thời giới thiệu đến bạn bè thế giới trang phục truyền thống của người Việt Nam

Theo Gia Lộc, việc kết hợp giữa yếu tố truyền thống và yếu tố hiện đại trong chiếc áo dài cho nam là một ý kiến hay, vì vừa giữ được nét truyền thống vừa hợp thời đại. Tuy nhiên, cần phải kết hợp sao cho khéo léo để vẫn giữ được nét truyền thống cốt lõi trong trang phục là điều quan trọng.

Một trong những lý do khiến nhiều người ái ngại khi mặc áo dài đó là nóng bức, bất tiện khi vận động, không phù hợp với những bạn nam. Gia Lộc xác nhận, những điều trên không phải là vấn đề quá lớn, chỉ cần biết điều chỉnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh, thời tiết là được.

“Để giải quyết vấn đề nóng nực, mình chọn loại vải sao cho phù hợp và bản thân thấy mát mẻ, thoải mái nhất khi mặc vào”, Gia Lộc bật mí.

Biến tấu sao cho bản thân tự tin nhất khi mặc

Bạn Hoàng Minh, học sinh lớp 10, Trường THPT Bùi Thị Xuân (TP.HCM), cho rằng phổ biến việc mặc áo dài đối với nam sinh nên được phát huy.

Theo Minh, hình thể là một việc khiến bạn khá lo lắng: “Mình sẽ mặc thêm áo khoác bên ngoài để che đi khuyết điểm trên cơ thể. Mang giày bata và biến tấu một chút ở phần ống quần để gọn hơn...”.

Tương tự, Dương Thái Khang, học lớp 11, Trường THPT Vị Thanh (Hậu Giang) cũng nghĩ rằng sẽ biến tấu chiếc áo dài để bản thân thấy tự tin nhất khi mặc. “Mình sẽ mang boot, vẫn mặc quần rộng theo kiểu truyền thống nhưng phủ đến giày. Để tạo điểm nhấn, mình sẽ chọn những đôi giày sao cho vừa hợp với bộ áo dài vừa khác biệt so với mọi người”. Thái Khang cho rằng mỗi người điều có một cá tính riêng, hãy cứ tạo dấu ấn cá nhân của riêng mình để bản thân thấy tự tin và hạnh phúc nhất khi mặc. Giữ nguyên nét truyền thống của áo dài Là người thường xuyên mặc áo dài trong những dịp quan trọng hoặc gặp gỡ những bạn bè cùng chung sở thích, anh Lê Kim Danh (hiện ở Huế) cho rằng không có nhiều bất tiện hay nóng bức khi mặc áo dài.

Anh Danh trong chiếc áo dài truyền thống ẢNH: KIM DANH

“Áo dài mình mặc được may bằng vải kate mỏng và mềm, hơn nữa áo được thiết kế với 2 tà nên đi lại rất thoải mái. Quần cũng may rộng nên thoải mái hơn so với quần tây hay kaki nhiều”, anh Danh chia sẻ.

Khác với những bạn trên, anh Danh yêu thích nét đẹp của chiếc áo dài truyền thống : “Theo mình, vốn dĩ những chiếc áo dài truyền thống đã rất đẹp nên mình sẽ giữ nguyên kiểu dáng khi mặc, có thể không đóng khăn hoặc mang guốc để tạo cảm giác thoải mái hơn”.

Tương tự, Lương Xuân Tiến, học lớp 11, Trường THPT Bạch Đằng (Hải Phòng), cho biết: “Em đã từng nhiều lần mặc áo dài rồi, em thấy thích kiểu áo dài nam truyền thống hơn, trông đẹp và lịch sự. Nếu phải mặc áo dài đến trường em sẽ chọn mặc áo dài theo kiểu truyền thống”.