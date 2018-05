Ngại ngần chi mà không can đảm sống

Bạn Phạm Thiên Trang, nhân viên tập sự một công ty trên đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết đã có nhiều đêm mất ngủ và những ngày stress kéo dài khi chưa thể bắt nhịp được công việc ở công ty mới. Trang tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế, Khoa Quốc tế - Đại học quốc gia Hà Nội, sau đó học thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học West of England (Anh).



Còn Nguyễn Hải Phong, 28 tuổi, cựu sinh viên Trường đại học Xây dựng Hà Nội, đang làm việc tại một công ty thiết kế nội thất đường Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội, cho rằng người trẻ cần can đảm trước những điều người khác thấy bình thường, rồi hãy hướng tới những giá trị lớn lao hơn. Chẳng hạn như vượt qua giới hạn bản thân, dám thay đổi công việc, tìm một mức lương cao hơn, nếu bản thân mình thấy rằng điều đó là hoàn toàn xứng đáng...

Huỳnh Long Người trẻ, đừng hoài nghi, hãy can đảm sống

Chị Hồ Thị Hà Vy (chuyên gia khai vấn, làm việc tại TP.HCM) cho hay can đảm được hiểu như là mình sẽ dám bước ra khỏi vòng an toàn của chính mình, dù chỉ là những bước nhỏ, nhưng nó được duy trì. “Như việc bạn lựa chọn thức dậy sớm mỗi ngày và mang giày vào chạy bộ thay vì nằm trong chăm ấm ngủ tiếp. Can đảm sống là mỗi ngày bạn sống với những gì mình mong muốn, bạn dám lựa chọn hành động phát triển chính mình mỗi ngày, từng bước một. Nói một cách chung nhất là bạn dám chọn sống cho chính mình”.