Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3: Chàng trai mua 100 đóa hồng tặng cụ bà neo đơn

Hành động đó của chàng trai với mong muốn các cụ dù không có con cháu bên cạnh nhưng vẫn có ngày 8.3 vui và ý nghĩa.

Mong các cụ cũng hạnh phúc như mẹ của mình

Chàng trai trẻ mang những đóa hoa hồng đỏ tươi dành tặng các cụ bà neo đơn kèm theo lời nói: “Tụi con có món quà nho nhỏ để mong các cụ cũng có ngày 8.3 vui như mẹ con ở nhà”, khiến các cụ bà neo đơn đang sống tại mái ấm ở chùa Lâm Quang (TP.HCM) rơm rớm nước mắt vì cảm động và hạnh phúc.

Nhận được hoa và quà vào ngày 8.3, không kềm được cảm xúc, cụ bà Lý Thị Tư (quê Vĩnh Long, hiện sống tại mái ấm ở chùa Lâm Quang) bày tỏ: “Bà nương tựa ở đây nhiều năm rồi, ngày này không có người thân bên cạnh nên không có ai tặng hoa cho hết. Nay các cháu đến tặng hoa và quà khiến bà vui và hạnh phúc vô cùng”.

Chủ nhân của những hành động đẹp và ý nghĩa này là Nguyễn Văn Minh Vương - người từng xuất thân là chiến sĩ công an chuyên điều tra tội phạm về ma túy (công tác tại Công an Q.1, TP.HCM), nhưng vì biến cố gia đình, anh đành phải từ bỏ nghề và bén duyên trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Dù chụp đa dạng chủ đề, nhưng với Minh Vương thì chủ đề về gia đình và phụ nữ luôn tạo cho anh thêm nhiều nguồn cảm hứng trong nhiếp ảnh. Từ sau bộ ảnh “Cô dâu tuổi 72” của Minh Vương dành cho bà ngoại, trong đầu anh bắt đầu nảy ra nhiều suy nghĩ. Anh nghĩ đến những người lớn tuổi, người già neo đơn, ở độ tuổi “gần đất xa trời” nhưng lại không có con cháu bên cạnh, phải sống dựa vào các mái ấm, họ sẽ rất cô đơn, buồn và tủi thân.

“Nên khi đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, mình liền nghĩ đến các cụ. Mình nảy ra ý tưởng sẽ đến thăm hỏi và tặng quà, tặng hoa cho các cụ bà hiện đang sống tại mái ấm của chùa Lâm Quang để tạo thêm niềm vui, sức sống cho các cụ trong những ngày tháng sắp tới”, Minh Vương chia sẻ.

Khi biết chàng trai trẻ mua 100 đóa hoa hồng tặng các cụ bà neo đơn, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Minh Vương giãi bày: “Hiện tại mình sống độc thân, vẫn chưa lập gia đình nên những món quà và hoa mình xin gửi tặng các cụ bà neo đơn tại mái ấm của chùa Lâm Quang để tạo cho các cụ thêm niềm vui, sức sống. Giúp các cụ cảm thấy còn nhiều người quan tâm đến mình và dù như thế nào mình vẫn không đơn độc”.

Việc tặng hoa cho các cụ bà neo đơn nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, dù nhỏ thôi nhưng cũng là một việc làm mà mình hy vọng có thể góp một phần sức trẻ làm nên những điều ý nghĩa cho cuộc đời Nguyễn Văn Minh Vương

Minh Vương kể ý tưởng nảy sinh bất chợt, nên ngay lập tức anh cùng học trò của mình chạy xe ra chợ Hồ Thị Kỷ mua hoa hồng. Sau đó, ghé vào tiệm tạp hóa mua thêm sữa và một số nhu yếu phẩm rồi tự tay gói ghém mang đến tặng các cụ bà neo đơn tại mái ấm.

Nhiệt huyết thanh niên thúc đẩy làm việc ý nghĩa

Nhìn thấy nụ cười của các cụ bà khi nhận những món quà ngày 8.3 khiến chàng nhiếp ảnh gia cảm thấy hạnh phúc vô cùng. “Các cụ ở đây, hầu hết đều không có nơi để về, hoặc có nhưng không thể về. Khi đến và tặng hoa, có nhiều cụ đang ốm, nằm tại chỗ, không ngồi dậy được. Mình nghĩ khi một ai đến đây nhìn các cụ cũng phải chạnh lòng, thương xót và cũng đều muốn làm điều gì đó cho các cụ, nhất là trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 như thế này”, Minh Vương nói.

Kể về cơ duyên đến với các hoạt động ý nghĩa hướng về cộng đồng như thế này, Minh Vương cho biết tất cả bắt nguồn từ những tháng ngày tuổi trẻ gắn bó với hoạt động Đoàn.

Minh Vương kể từ lúc bước chân vào ngành công an đến khi xuất ngũ, anh đã trải qua thời kỳ huấn luyện tại Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP.HCM, lúc đó anh làm Bí thư chi đoàn của lớp. Sau khi về công tác tại trại giam Chí Hòa, anh cũng được làm Bí thư chi đoàn của một trung đội. Đến khi đi học tại Trường CĐ Cảnh sát nhân dân 2, một lần nữa cơ duyên đưa đẩy anh giữ chức Bí thư chi đoàn lớp. Năm 2014 về công tác tại Công an Q.1, anh cũng giữ chức Bí thư chi đoàn của đội mà anh công tác.

“Có thể nói trải qua 10 năm theo ngành thì bản thân mình cống hiến cũng như nhiệt tình tham gia, xây dựng các hoạt động Đoàn. Từ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đến các hoạt động hướng về cộng đồng, mình đều xung phong đi đầu. Có cái sở trường, có cái sở đoản, nhưng tất cả vì lòng nhiệt huyết của một đoàn viên khiến mình luôn cố gắng phấn đấu để làm gương cho các bạn đoàn viên khác”, Minh Vương nhớ lại.

Bây giờ dù không trực tiếp tham gia các hoạt động Đoàn, Hội nhưng với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn thôi thúc Minh Vương làm nhiều việc ý nghĩa cho cuộc đời.