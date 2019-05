Nghỉ hè, đừng ôm sách đến trường nữa!

Các trường mầm non giữ trẻ ngày hè từ 17.6 Ngày 17.5, Sở GD- ĐT TP.HCM hướng dẫn các trường mầm non thực hiện các hoạt động hè năm 2019. Theo đó, Sở GD-ĐT quy định, từ ngày 17.6 - 16.8, trường mầm non có thể tổ chức hoạt động giữ trẻ theo yêu cầu của phụ huynh. Phải thực hiện nghiêm túc chế độ vệ sinh, chăm sóc nuôi dưỡng như trong năm học, không tự ý cắt xén các yêu cầu khi xây dựng lịch sinh hoạt của trẻ. Phải tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và ngoài trời cho trẻ để tăng cường sức khỏe, tăng cường các hoạt động ngoại khóa văn thể mỹ giúp trẻ hoạt động tích cực. Bích Thanh