Người trẻ bắc nhịp cầu ngôn ngữ

Gần 20 ngày theo chân đội pháo hoa Phần Lan , chàng sinh viên Hồ Ngọc Vĩnh Nguyên, Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng, có nhiều kỷ niệm khó quên, nhất là khi đội chuẩn bị bước vào đêm thi chung kết chủ đề “Ra khơi” vào tối 6.7.

Tự hào là người bắc nhịp cầu ngôn ngữ tại Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng Từng làm phiên dịch tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017, Liên hoan phim quốc tế... thế nhưng Nguyên vẫn khá lo lắng vì chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháo hoa. Khi nhận được thông báo trúng tuyển, Nguyên đã ngày đêm tìm tài liệu, học từ vựng chuyên ngành pháo hoa với mong muốn có thể dịch, truyền đạt sát nội dung nhất có thể. Trong vòng 1 tháng ăn ở và làm việc cùng đội Phần Lan, Nguyên đã được học nhiều bài học lớn.

tin liên quan Pháo hoa quốc tế: Chung kết siêu kinh điển Anh và Phần Lan “Mình tâm đắc nhất câu nói của Johan Hollander, đội trưởng đội pháo hoa Phần Lan: Không phải thấy việc nhỏ mà không để ý hoặc bỏ qua, bởi lẽ muốn làm những điều lớn phải cần ghép những mảnh ghép nhỏ. Nếu phát hiện những lỗi sai bất kỳ thì hãy nỗ lực cùng nhau khắc phục chứ không đổ lỗi”, Nguyên nói. “Mình tâm đắc nhất câu nói của Johan Hollander, đội trưởng đội pháo hoa Phần Lan: Không phải thấy việc nhỏ mà không để ý hoặc bỏ qua, bởi lẽ muốn làm những điều lớn phải cần ghép những mảnh ghép nhỏ. Nếu phát hiện những lỗi sai bất kỳ thì hãy nỗ lực cùng nhau khắc phục chứ không đổ lỗi”, Nguyên nói.

Đã 3 lần tham gia Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng , như một “mắt xích” về ngôn ngữ, Lê Huỳnh Đức, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, thấy mình trưởng thành hơn trong công việc. Đức tự đúc rút các kinh nghiệm quý xung quanh khả năng giao tiếp, dùng ngôn ngữ để giải quyết các tình huống bất ngờ, và thú vị hơn cả chính là được kết bạn với những người lạ.

“Công việc chính của mình là bám sát, truyền tải nội dung kỹ thuật giữa các thành viên đội pháo hoa nước ngoài đến các công nhân VN. Đây là công việc cần sự chính xác, nếu có sơ suất một chút sẽ gặp trục trặc và rất nguy hiểm”, Đức chia sẻ.

Du học sinh Lê Hoàng Phương (23 tuổi, quê Đà Nẵng), đang học cao học tại Úc, đã đăng ký tham gia phiên dịch tại đây. Vốn dĩ có kinh nghiệm phiên dịch tại APEC 2017, Phương đã hỗ trợ rất tốt đội pháo hoa Anh mọi việc từ ăn uống cho đến truyền tải thông tin.

Hồ Ngọc Vĩnh Nguyên tiếp nhận nội dung công việc từ ông Johan Hollander, đội trưởng đội Phần Lan, để truyền đạt đến các công nhân VN

“Thời tiết nắng nóng nên khi đi bãi bắn pháo hoa để phiên dịch công tác lắp đặt pháo, mình thường dùng khăn bịt kín người nên mọi người trong đội gọi em là Planket (cái mền - PV). Biệt danh này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất từ những người bạn Anh”, Phương nói.

Có mặt và đón các đội pháo hoa ngay khi họ đặt chân đến sân bay, các phiên dịch viên còn kiêm luôn công việc của một hướng dẫn viên. Ngoài làm cầu nối ngôn ngữ khi thi công lắp đặt pháo tại bãi bắn, các phiên dịch viên còn giúp đỡ những người bạn nước ngoài mua sắm vật dụng sinh hoạt, giới thiệu những địa điểm ăn uống đặc sản địa phương, tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Đà Nẵng.

Sau khi có kết quả đội Phần Lan lọt vào đêm thi chung kết, Nguyên cùng các thành viên của đội đã đến tham quan chùa Linh Ứng (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) và phố cổ Hội An. Tại đây, Nguyên giới thiệu những nét văn hóa Phật giáo, lịch sử của các ngôi chùa. “Mình cùng cả đội đã dâng hương lễ Phật và cầu nguyện sự bình an đến với mọi người. Bên cạnh đó, các thành viên đội còn cầu may mắn, thành công trong màn trình diễn pháo hoa vào đêm chung kết sắp đến”, Nguyên kể.