Người trẻ 'giải cứu' dưa hấu, thanh long trong mùa dịch virus corona

Những ngày qua, hình ảnh các nhà thuốc treo bảng với nội dung 'không bán khẩu trang' do hết hàng tràn ngập trên các trang thông tin, nhiều người trẻ cho rằng đó là hành động găm hàng ?

Đoàn viên thanh niên ở Hà Tĩnh đã giúp nông dân tỉnh Gia Lai tiêu thụ gần 20 tấn dưa hấu giữa lúc loại nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc này đang bị ùn ứ tại cửa khẩu do dịch Corona.

Trước tình trạng khan hiếm sản phẩm phục vụ phòng chống lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán do vi rút corona gây ra, một số trường ĐH tự tạo ra nước rửa tay, khẩu trang trước hết để sử dụng tại trường.

'Fight the virus' (Chống lại virus), bài hát do nhạc sĩ Alvin Oon (Singapore) viết lại lời từ ca khúc 'Sound of Silence' (Simon & Garfunkel), đang vang lên khắp châu Á trong cuộc chiến chống viêm phổi Vũ Hán trong những ngày vừa qua.