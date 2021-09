Người trẻ trên tuyến đầu chống dịch: ‘Nhật ký thanh niên thời Covid-19’

Hỗ trợ đắc lực việc truy vết người liên quan dịch Covid-19

Không chỉ xung phong trong các hoạt động tình nguyện ở tuyến đầu chống dịch , tuổi trẻ TP.Sầm Sơn (Thanh Hóa) còn sáng tạo thực hiện mô hình “Nhật lý thanh niên thời Covid-19”, hỗ trợ đắc lực cho cơ quan chức năng truy vết khi có dịch bệnh xảy ra.

Cuối tháng 8 vừa qua, đúc kết từ nhiều ý tưởng của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn và góp sức vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ Thành đoàn Sầm Sơn đã quyết định thực hiện sáng kiến “Nhật ký thanh niên thời Covid-19”

Sổ "Nhật ký thanh niên thời Covid-19" giúp lực lượng chức năng truy vết nhanh hơn, chi tiết hơn khi dịch bệnh xảy ra MINH HẢI

Thành đoàn Sầm Sơn đã vận động các nguồn kinh phí và tổ chức mua hàng trăm cuốn sổ tay để in thành cuốn sổ có tên gọi “Nhật ký thanh niên thời Covid-19” (in ở bìa cuốn sổ). Bên trong trang bìa còn in ngắn gọn, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và 3 số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Sầm Sơn khi người dân cần hỗ trợ.

Các trang nội dung của cuốn sổ được thiết kế 4 cột dọc, gồm: thời gian, nơi đến, người tiếp xúc gần và phần ghi chú. Mỗi cuốn sổ dày từ 50 - 70 trang, giúp người sử dụng có thể ghi lại nhật ký di chuyển, tiếp xúc của mình trong nhiều ngày.

Chị Ngô Thị Ánh, Phó bí thư phụ trách Thành đoàn Sầm Sơn, cho biết trong công tác phòng, chống dịch, công đoạn truy vết các F1, F2 và F3 liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid-19 là công đoạn khó khăn, phức tạp. Vì vậy, Thành đoàn Sầm Sơn đã nghĩ ra sáng kiến và thực hiện mô hình “Nhật ký thanh niên thời Covid-19” để hỗ trợ truy vết nhanh chóng nhất, chính xác nhất khi dịch bệnh xảy ra.

Mô hình "Nhật ký thanh niên thời Covid-19" được Tỉnh đoàn Thanh Hóa và các địa phương đánh giá rất cao về tác dụng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh MINH HẢI

“Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 vừa qua, lãnh đạo Thành đoàn Sầm Sơn và các ĐVTN đã cùng nhau làm và tặng sổ “Nhật ký thanh niên thời Covid-19” cho các bạn trẻ trên địa bàn, nhất là nhưng thanh niên đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh. Chúng tôi cũng đã tặng hàng trăm cuốn cho các tài xế taxi, tài xế xe tải…, những người thường xuyên di chuyển, để họ ghi lại lịch trình, người tiếp xúc hàng ngày”, chị Ánh cho hay.

Sổ “Nhật ký thanh niên thời Covid-19” được Thành đoàn Sầm Sơn tặng miễn phí cho người dân. Ngoài những thông tin hữu ích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có trong sổ, người dùng còn sử dụng để ghi lại hành trình di chuyển, lịch sử tiếp xúc với những ai trong từng ngày. Và khi có liên quan đến dịch bệnh, cơ quan chức năng chỉ cần xem cuốn sổ sẽ có được ngay thông tin cần thiết trong việc truy vết.

Tình nguyện vì cộng đồng

Cho đến hết ngày 4.9, Thành đoàn Sầm Sơn đã làm và tặng tổng cộng gần 200 cuốn sổ cho người dân.

Cũng trong ngày 4.9, sau khi nhận thấy mô hình “Nhật ký thanh niên thời Covid-19” hữu ích trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã hỗ trợ Thành đoàn Sầm Sơn 500 cuốn sổ đã được in sẵn, để tiếp tục tặng người dân.

Hàng trăm ĐVTN và người dân đã được tặng "Nhật ký thanh niên thời Covid-19" MINH HẢI

Anh Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, đánh giá cao sáng kiến, mô hình “Nhật ký thanh niên thời Covid-19” của Thành đoàn Sầm Sơn.

“Đây là mô hình rất hay và ý nghĩa. Cách làm này có thể giúp cơ quan chức năng truy vết được nhanh chóng khi có dịch bệnh xảy ra liên quan đến người dân đến và đi. Đây cũng là kết quả mà tuổi trẻ Thanh Hóa phát động và khuyến khích ĐVTN, các cơ sở Đoàn tạo ra sáng kiến, việc làm hữu ích góp phần phòng, chống dịch Covid-19”, anh Châu nói.

Ông Lương Tất Thắng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 UBND TP.Sầm Sơn, đánh giá: “Tuổi trẻ TP.Sầm Sơn thời gian qua đã giúp sức nhiều cho công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Các bạn trẻ đã thực sự trở thành lực lượng trên tuyến đầu chống dịch , khi đã xuất hiện ở tất cả các chốt, các công đoạn chống dịch. Riêng sổ “Nhật ký thanh niên thời Covid-19”, tôi cho rằng đó là sáng tạo rất hữu ích và sẽ hỗ trợ đắc lực cho việc truy vết khi dịch bệnh xảy ra".

Dự kiến, trong thời gian tới, Thành đoàn Sầm Sơn sẽ tiếp tục vận động các nguồn hỗ trợ để nhân rộng mô hình "Nhật ký thanh niên thời Covid-19", để nhiều người dân được tặng sổ, giúp ích cho công tác phòng, chống dịch bệnh.