Nhân rộng cái tốt và trừ điều xấu trên không gian mạng

Đó là ý kiến chỉ đạo của anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN VN tại Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 5 khóa 11 diễn ra tại TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) ngày 12.7.

Tham dự hội nghị còn có bà Trần Thanh Bình, Phó chánh văn phòng T.Ư Đảng; ông Trần Đức Quận, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Tại hội nghị lần này, T.Ư Đoàn mời thiếu tướng Phạm Văn Giang, Cục phó Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), trình bày chuyên đề “Đấu tranh trên không gian mạng và vai trò của Đoàn thanh niên”.

Thiếu tướng Giang giúp các đại biểu hiểu sự phát triển của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo, nhận thức rõ hơn về tác hại của những thông tin xấu lan truyền trên mạng xã hội…

Theo ông Giang, ở VN hiện có 64 triệu người dùng internet , 58 triệu người sử dụng Facebook. Các thế lực lợi dụng internet và mạng xã hội để quấy phá, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, đăng tải các thông tin xấu. Thống kê của Bộ Công an cho thấy hiện có hàng ngàn trang mạng xấu sử dụng máy chủ ở nước ngoài, pha trộn thông tin thật, giả để kích động; dùng comment để tạo dư luận trái chiều, kích động chống phá, đưa thông tin bài viết khoét sâu vào những điều xấu làm ảnh hưởng đến tư tưởng, an ninh, trật tự xã hội... Các trang mạng thu hút nhiều thanh niên, sinh viên tham gia. Theo thiếu tướng Giang, cần bồi dưỡng cho cán bộ Đoàn kiến thức về an ninh mạng, kỹ năng tiếp cận các trang mạng.